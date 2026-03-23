Recordada actriz de "Al Fondo Hay Sitio" emociona con el nacimiento de su bebé: "Tanto amor"

La actriz Fiorella Luna sorprendió a sus seguidores al anunciar que dio a luz a su bebé. La artista, recordada por su paso en "Al Fondo Hay Sitio", compartió el nacimiento de su hija en sus redes sociales y enterneció a todos.

Actriz de "Al Fondo Hay Sitio" enternece al dar a luz

La actriz Fiorella Luna, recordada por su paso en "Al Fondo Hay Sitio", anunció la llegada de su bebé. La noticia llenó de ternura las redes sociales y fue celebrada por sus seguidores, quienes la acompañaron durante todo su embarazo.

La artista compartió el nacimiento de su hija, quien llegó al mundo el 20 de marzo y lleva por nombre Caetana Raciti Luna. Con una foto junto a su bebé, Fiorella mostró el momento más importante de su vida.

"Bienvenida Caetana Raciti Luna 20/3/2026. No existen las palabras para agradecer tanta felicidad y tantísimo amor", escribió la actriz, dejando ver lo emocionada que está en esta nueva etapa.

Desde que anunció su embarazo, Fiorella Luna mantuvo a sus seguidores al tanto de cada detalle. Siempre se mostró cercana, sincera y feliz por la llegada de su primera hija. Por eso, cuando compartió la primera imagen con su bebé, las reacciones no se hicieron esperar. En pocos minutos, su publicación se llenó de mensajes de cariño, felicitaciones y buenos deseos.

Muchos destacaron lo feliz que se ve la actriz, mientras otros recordaron lo rápido que pasó el tiempo desde que dio a conocer su embarazo. Su pareja, Fabricio Raciti, también vive este momento con mucha emoción. Ambos ahora disfrutan juntos esta nueva etapa como familia.

"Gracias Fiorella por darme el regalo más lindo, diste una batalla por horas y toda la admiración y amor que siento por vos creció a niveles insuperables. Sos la mejor mamá en todo el universo para Caetana. Bienvenida hija, papá te ama y siempre te va a amar", puso Fabricio.

La noticia no solo fue celebrada por sus fans, sino también por figuras del espectáculo. Varios artistas le dejaron mensajes llenos de amor, destacando este nuevo comienzo en su vida. Uno de los comentarios que más llamó la atención fue el del actor Carlos Alcántara, quien le dedicó palabras llenas de cariño, demostrando el aprecio que le tiene.

"¡Qué emoción amiga hermosa, que alegría verte convertida en mamá, bienvenida mi sobrina bella, un abrazo para mi querido Fabricio el papá! La sobrina más esperada", señaló Carlos Alcántara.

Figuras de la farándula comentan el nacimiento del bebé de Fiorella Luna. (Captura de pantalla)

La publicación se volvió viral rápidamente, convirtiéndose en uno de los temas más comentados del momento en el mundo de la farándula. Otras figuras de la farándula también comentaron.

"Felicidades", escribió Gisela Ponce de León. "Morí de amor!!!! Quiero apapacharla. ¡Qué maravilla! ¡felicidades a tu bellísima y bendecida familia mi Fío!!!", comentó Kukuli Morante, quien interpreta a Gladys en AFHS. "Bienvenida Caetana y felicidades papis!!!", señaló Mónica Sánchez, quien actuó como Charo en AFHS.

Una carrera que conquistó al público

Fiorella Luna es una actriz muy querida en la televisión peruana. Su paso por "Al Fondo Hay Sitio" la hizo conocida para muchos, gracias a su papel como Leonor Mispireta, secretaria de la corporación Maldini. Luego, siguió sumando éxitos con otro personaje en la misma serie que conectó con el público: Helena Agüayo, cobradora de combi que enamoró a Tito.

Además, participó en distintas producciones de televisión y cine, como "De vuelta al barrio", "Asu mare 4" y "Mi mejor enemiga", donde demostró su talento. Su carisma y cercanía con la gente la han mantenido vigente en el mundo del espectáculo.

En conclusión, Fiorella Luna vive un momento muy especial tras la llegada de su hija Caetana. La actriz inicia una nueva etapa llena de amor junto a su bebé y su pareja, recibiendo el cariño de sus seguidores y del mundo del espectáculo. Sin duda, este nacimiento marca un nuevo capítulo en su vida personal.