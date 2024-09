Laszlo Kovacs habla sobre la evolución de su personaje en AFHS: "Ahora me llaman señor Tito"

El querido actor Laszlo Kovacs, quien da vida al divertido Tito en la popular serie "Al Fondo Hay Sitio", ha hablado con entusiasmo sobre los cambios que ha experimentado su personaje. En una reciente entrevista, compartió cómo ha disfrutado esta nueva etapa en la vida de Tito, quien ha dejado atrás las fiestas para enfocarse en su familia y ser un hombre más responsable.

"En la calle ya no me dicen 'vamos por unas chelas', ahora me llaman señor Tito", comenta entre risas el actor, mostrando lo feliz que está con la transformación de su personaje.