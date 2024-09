Úrsula Boza se despide de la 'Mirada de Tiburón' y cierra un ciclo en AFHS: "Ese era el final"

¡Adiós a la 'Mirada de Tiburón'! La actriz Úrsula Boza, quien interpretó a la malvada Claudia Llanos en "Al Fondo Hay Sitio", sorprendió a todos al anunciar que se despide para siempre de la exitosa serie de América Televisión. Tras la muerte de su personaje, Boza expresó lo difícil que fue grabar las últimas escenas y agradeció el cariño del público.

El impactante capítulo del martes 3 de septiembre dejó en shock a los fanáticos de "Al Fondo Hay Sitio", quienes vieron cómo Claudia Llanos, conocida como la "Mirada de Tiburón", fue asesinada por Francesca Maldini. Tras un intenso enfrentamiento, Francesca, interpretada por Yvonne Frayssinet, le disparó a Claudia, poniendo fin a una de las villanas más temidas de la televisión peruana.

Úrsula Boza, la actriz que dio vida a Claudia, no tardó en pronunciarse tras la salida de su personaje. Boza mostró lo apenada y agradecida que se siente de haber sido parte de AFHS.

Un personaje que marcó su carrera. Boza, quien interpretó a Claudia Llanos desde el inicio de la serie, aseguró que este personaje siempre ocupará un lugar especial en su corazón.

A pesar de la tristeza por despedirse de su icónica villana, Úrsula Boza dejó en claro que su carrera no termina aquí.

Recordemos que en una temporada anterior, Claudia Llanos "murió" solo para regresar más fuerte que nunca. Sin embargo, Boza descartó completamente la posibilidad de que su personaje vuelva a la serie.

Además de despedirse de su personaje, Úrsula Boza no dejó de agradecer a sus compañeros de elenco, especialmente a Yvonne Frayssinet, con quien compartió intensas escenas durante la serie.

Por último, la actriz aprovechó para agradecer a los seguidores de la serie por el apoyo que le han brindado a lo largo de los años.

"Me ha dado muchas alegrías de manera personal y ha hecho que el público conozca y reconozca mi trabajo. Cuando toda la gente me decía: 'me das miedo'. Para mí, mi trabajo se cumplió. Lo he disfrutado mucho", declaró.