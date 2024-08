Yvonne Frayssinet revela por qué no hubo beso entre 'Peter' y 'Madame' en AFHS

Yvonne Frayssinet mejor conocida como su papel de 'Madame' en la exitosa serie peruana de 'Al Fondo Hay Sitio' concedió una entrevista exclusiva para el diario El Trome donde reveló el verdadero motivo por el que su personaje nunca se atrevió a darle un beso a su mayordomo 'Peter' y es que ambos eran para los fanáticos de la serie un amor imposible pero con la esperanza de que algún día logren dar un paso más.

Como se sabe hace algunas semanas Adolfo Chuiman reveló su salida de 'Al Fondo Hay Sitio' debido a que quería priorizar su salud por lo que Yvonne lamentó ya no poder trabajar al lado del talentoso actor con quien ha compartido más de 10 años de vida artística.

La reconocida actriz Yvonne Frayssinet reveló estar bastante apenada por la partida de Adolfo Chuiman en su personaje de Peter y es que ambos han entablado una bonita amistad durante años.

Sin embargo, no fue ajena al pedido de los fanáticos de la serie peruana quienes pensaron que en algún momento existiría algún tipo de romance entre 'Madame' y Peter sin embargo hasta el momento no se ha dado ningún acercamiento entre la pareja en la ficción.

Es así que la actriz reveló porque no fue posible venderle al público un romance o una relación ya que ha sido el sueño de miles de televidentes que siguen desde sus inicios a 'Al Fondo Hay Sitio'.

"Creo que si se daba el romance entre ellos era acomodar un golpe bajo al público y me parece que fue mejor que quedar así, como un amor misterioso, platónico" , dijo la artista quién ha dedicado más de 10 años a su personaje de madame a pesar de haber sido querida y odiada por muchos.

A pesar de no haber tenido un romance en la ficción Yvonne y Adolfo guardan una muy bonita amistad en donde prevalece la confianza el respeto y la admiración el uno por el otro.

Es importante mencionar que no se descarta la posibilidad de que Adolfo Chuiman vuelva a retomar su personaje como Peter y tal vez los guionistas consideren de una vez por todas querer un romance entre el popular mayordomo y 'Madame'.

"De que puede regresar, puede, pero no sé eso lo ve la producción porque yo me he retirado, pues estaba cansado, necesitaba descansar", explicó Chuiman.