Yahaira Plasencia en SHOCK tras tremenda 'trolleada' de alumno de la UCV: "Farfán no te merece"

La reconocida cantante de salsa Yahaira Plasencia estuvo animando un evento en la Universidad César Vallejo recientemente, pero no esperaba que uno de los estudiantes, que subió al escenario, le hiciera una broma sobre Jefferson Farfán, su expareja.

En ese sentido, la 'patrona' se mostró sorprendida ante la osada broma del joven estudiante, lo cual rápidamente se volvió viral en las redes sociales. Conoce más detalles en la siguiente nota.

En medio de un evento en la Universidad César Vallejo, la cantante de salsa Yahaira Plasencia se encontraba realizando su presentación, pero no imaginó que un joven estudiante subiría al escenario para jugarle una tremenda broma que llamó la atención de todos los presentes.

Cuando la cantante le pidió al joven que diga unas palabras, no espero recibir tremenda 'trolleada'. "Farfán no te merece, yo te merezco", fueron las declaraciones del osado joven que ocasionaron el asombro de Yahaira Plasencia.

Tras ello, la cantante de salsa solo atinó a reírse ante el comentario del joven estudiante, quien recibió el respaldo de sus compañeros que se encontraban en el público. Cabe resaltar que Yahaira Plasencia ha vuelto a estar en medio de la controversia luego de que Paolo Guerrero dejara entrever un posible reencuentro entre Jefferson Farfán y la 'patrona'.

En una reciente entrevista con "América Hoy", Yahaira Plasencia fue consultada sobre los rumores de un posible reencuentro con su expareja Jefferson Farfán. La 'Patrona' negó categóricamente tener cualquier vínculo con el exfutbolista de Alianza Lima y afirmó que los comentarios en el podcast habían sido malinterpretados.

"Yo creo que ha sido una broma entre ellos", señaló en un inicio. "Me meten a mí en algo que no tengo nada que ver. No tengo absolutamente nada que ver con él. No es por mala onda ni nada, yo le deseo todo lo mejor, pero no tengo nada que ver ahí. Estoy súper tranquila y proyectada en mis cosas", agregó Yahaira Plasencia, subrayando que su romance con Farfán terminó hace años.