¡Duro golpe! Recordada actriz de AFHS atraviesa difícil momento por la muerte de su padre

La actriz Areliz Benel, recordada por su papel de Shirley Pachas en "Al Fondo Hay Sitio", atraviesa un momento difícil tras la pérdida de su padre, Mario Rivera Bravo, quien falleció el pasado 21 de febrero. La triste noticia conmovió a sus seguidores, quienes no dudaron en expresarle su cariño y apoyo en redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, Areliz Benel, recordada por su papel de Shirley Pachas en "Al Fondo Hay Sitio", compartió unas emotivas palabras en las que agradeció a todos los que le enviaron mensajes de consuelo en este momento de dolor.

"Gracias a todos los mensajes de consuelo que me están mandando, los leo a todos, los que conocieron a mi padre y a los que no, aunque algunos no los responda, los leo a todos, muchas gracias", escribió la actriz junto a una fotografía con su padre.