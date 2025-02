Sergio Galliani sobre el regreso de Isabella Picasso Maldini en AFHS: "Ya me olvidé cómo es"

La serie "Al fondo hay sitio" regresa con fuerza en su temporada 12, y los seguidores están más que ansiosos por ver qué sorpresas trae la historia. Desde el set de grabación en Pachacámac, parte del elenco se enlazó en vivo con "América Hoy", revelando algunos detalles sobre lo que se viene en esta nueva etapa.

Uno de los rumores más comentados es el posible regreso de Isabella Picasso Maldini, personaje interpretado por Karina Calmet. Al respecto, Sergio Galliani, quien da vida a Miguel Ignacio de las Casas, no se quedó callado y soltó una respuesta que dejó a todos en shock.

Durante la entrevista, Ethel Pozo le preguntó a Yvonne Frayssinet, quien interpreta a Francesca Maldini, si la reaparición de Isabella era real o solo parte de un sueño. Sin embargo, la actriz evitó dar una respuesta clara y dejó el misterio en el aire.

Por su parte, Sergio Galliani fue consultado sobre la relación de su personaje con Isabella, a lo que respondió con su característico tono sarcástico:

"¿Con Isabella? Ya me olvidé cómo es la relación con Isabella, hace muchísimos años. No, no, no, no hay relación con Isabella, pero sí ha estado por acá con la Madame conversando unas cositas", comentó el actor, dejando abierta la posibilidad de que su personaje vuelva a cruzarse con ella en la serie.