Valery Revello sorprende al anunciar que será mamá junto a Tomás Tudela: "Ahora seremos cinco"

Valery Revello sorprendió a sus seguidores al anunciar que se encuentra embarazada por tercera vez. La noticia se volvió viral rápidamente luego de que la influencer compartiera una emotiva publicación en redes sociales junto a su pareja, el deportista Tomás Tudela.

Valery Revello anuncia su tercer embarazo junto a Tomás Tudela

A través de un emotivo carrusel de fotografías, Valery Revello confirmó que se convertirá nuevamente en madre. En las imágenes aparece acompañada de Tomás Tudela y de sus dos hijos, uno fruto de su relación con Sergio Peña y otro del surfista peruano.

Las instantáneas fueron tomadas frente al mar y mostraron algunos de los momentos más especiales de esta nueva etapa familiar. En las fotografías también se pudo ver la ecografía del bebé, la prueba positiva de embarazo y el avanzado vientre de la influencer.

La empresaria decidió acompañar la publicación con un mensaje dedicado al bebé que espera, palabras que rápidamente emocionaron a sus seguidores en redes sociales.

"Un carrusel de emociones. Hace varios meses soñamos contigo y planeamos traerte a nuestras vidas para completar nuestra hermosa familia. Hoy, con 5 meses, viéndote crecer en cada ecografía, nos llena de ilusión tenerte con nosotros, mi hermos@. Te amamos infinito, mi vida. Y te esperamos con ansias, ahora seremos 5", escribió.

La noticia no tardó en viralizarse y generó una ola de comentarios positivos hacia la pareja. Usuarios destacaron la felicidad que ambos transmiten en las imágenes y el sólido vínculo familiar que han construido en los últimos años.

Valery Revello y Tomás Tudela mantienen una relación sentimental desde hace algún tiempo y constantemente comparten en redes sociales distintos momentos familiares, viajes y actividades junto a sus hijos.

La condición que hace únicos los ojos de Valery Revello

Además de su reciente anuncio de embarazo, Valery Revello también ha llamado la atención en distintas ocasiones por una característica física que muchos de sus seguidores destacan en sus fotografías: el color diferente de sus ojos.

La influencer confesó tiempo atrás que padece heterocromía, una condición poco común que provoca que cada ojo tenga un color distinto. En su caso, uno de sus ojos es verde y el otro marrón.

Esta particularidad suele manifestarse desde el nacimiento o durante los primeros años de vida y no necesariamente representa un problema de salud.

Valery Revello nunca ha ocultado esta condición y, por el contrario, suele mostrarse con total naturalidad en sus publicaciones de Instagram, donde muchos usuarios resaltan constantemente el aspecto llamativo de su mirada.

Además de su faceta como influencer, la modelo también cuenta con formación académica en Negocios Internacionales, estudios que realizó en la Universidad San Ignacio de Loyola y en la Universidad Andrés Bello.

En conclusión, con el reciente anuncio de su embarazo, Valery Revello vuelve a posicionarse entre las figuras más comentadas de las redes sociales peruanas. La influencer atraviesa una etapa familiar especial junto a Tomás Tudela y sus hijos, mientras comparte con sus seguidores cada momento importante de esta nueva experiencia como madre.