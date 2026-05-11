Ivana Yturbe sorprende al compartir inesperado gesto romántico de Beto Da Silva: "Tengo al mejor esposo"

Ivana Yturbe volvió a captar la atención de sus seguidores tras compartir un romántico momento junto a su esposo, Beto da Silva. La exchica reality publicó una íntima escena en redes que generó comentarios positivos y reavivó las muestras de cariño hacia la pareja.

Ivana Yturbe presume romántico detalle de Beto da Silva

A través de sus historias de Instagram, Ivana Yturbe mostró un íntimo momento protagonizado por el futbolista peruano. En la fotografía, la influencer aparece relajada mientras Beto da Silva seca cuidadosamente su cabello mojado con una secadora, gesto que rápidamente generó comentarios positivos entre sus seguidores.

La publicación no pasó desapercibida debido al mensaje que acompañó la imagen. Ivana decidió expresar públicamente lo feliz que se siente junto al deportista y destacó el cariño que recibe de él en situaciones simples del día a día.

"Tengo al mejor esposo", escribió la modelo junto a un emoji de corazón blanco, frase que fue interpretada por muchos usuarios como una muestra de que atraviesan uno de sus mejores momentos como pareja.

La publicación no tardó en viralizarse y muchos usuarios interpretaron el gesto como una muestra de que la relación entre ambos continúa fortaleciéndose pese a las críticas y rumores que enfrentaron a inicios de 2026.

Con esta reciente publicación, Ivana Yturbe volvió a demostrar que mantiene una sólida relación con el futbolista y que valora especialmente los pequeños detalles cotidianos dentro de su vida familiar.

Beto da Silva sorprende a Ivana Yturbe con tierno gesto. (Captura)

Ivana Yturbe aclara motivos de la postergación de su boda

A inicios de año, Ivana Yturbe brindó declaraciones para el programa "Magaly TV, la firme", donde explicó las razones por las que decidió aplazar su matrimonio religioso con Beto da Silva.

La influencer aseguró que organizar una boda requiere tiempo, dedicación y mucha planificación, motivo por el cual ambos optaron por priorizar otros aspectos importantes de su vida familiar.

"Un matrimonio no se planea en dos días, al contrario, es mucho tiempo. Como familia hay cosas que están antes", comentó.

Asimismo, Ivana dejó claro que la decisión no estuvo relacionada con problemas en su relación sentimental. Según explicó, tanto ella como el futbolista tomaron la medida de común acuerdo y mantienen una convivencia estable.

Por su parte, Beto da Silva también se pronunció sobre el tema y aseguró que la ceremonia religiosa podrá realizarse más adelante sin afectar los planes que tienen como pareja.

"El matrimonio es algo que se puede dar en otro momento", manifestó el delantero.

No obstante, una de las declaraciones que más llamó la atención fue cuando el futbolista insinuó que actualmente ambos estarían enfocados en una noticia importante para la familia.

"Con la nueva noticia es algo que también anhelamos", señaló. Sus palabras despertaron inmediatamente rumores sobre un posible embarazo de Ivana Yturbe, aunque hasta el momento la pareja no ha confirmado oficialmente esa versión.

Mientras tanto, los seguidores de ambos continúan atentos a sus publicaciones en redes, donde suelen compartir momentos familiares y muestras de complicidad. Con este reciente gesto romántico, Ivana y Beto volvieron a posicionarse como una de las parejas más comentadas de la farándula peruana.