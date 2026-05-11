Lucía de la Cruz rompe en llanto tras mensajes de sus hijos por el Día de la Madre: "Eres una mujer guerrera"

La cantante criolla Lucía de la Cruz reapareció en televisión tras preocupar a sus seguidores por su estado de salud. Ya recuperada, participó en El Reventonazo de la Chola, donde vivió un emotivo momento al recibir mensajes de sus hijos y nietos en el especial por el Día de la Madre.

Hijos y nietos de Lucía de la Cruz la emocionan con mensajes por el Día de la Madre

Durante la emisión del programa, la producción sorprendió a Lucía de la Cruz con varios saludos grabados por sus familiares. La primera en aparecer fue su hija Enhit Wong de La Cruz, quien resaltó el ejemplo de lucha y valentía que representa su madre para toda la familia.

"Este video es para decirte lo mucho que te quiero, lo mucho que te admiro por ser una mujer guerrera y valiente, por siempre demostrarnos que a pesar de las adversidades uno sale adelante. Gracias por estar con nosotros siempre, que Dios te regale mucha vida y salud para que estés a nuestro lado", expresó emocionada.

Posteriormente, también apareció Xiomara García de La Cruz, quien no dudó en manifestar públicamente el orgullo que siente por la artista criolla.

"Mami, solo decirte que te amo mucho y que estoy muy orgullosa de ti y de lo fuerte que eres. Te amo con todo mi corazón y gracias por ser como eres", comentó.

Los mensajes continuaron con la participación de su nieto Yelico, quien también aprovechó el momento para dedicarle unas tiernas palabras a su abuela.

"Eres la mejor abuela del mundo, gracias por todos los consejos, te amo mucho", señaló.

Además, su hijo Christian Wong de La Cruz se sumó al homenaje desde Estados Unidos. Tras interpretar una canción para su madre, le envió un emotivo mensaje a la distancia.

"Un abrazo de USA para Perú, te amo madre", manifestó.

Cada uno de los saludos generó aplausos en el set y emocionó profundamente a la cantante, quien no pudo ocultar las lágrimas mientras escuchaba las palabras de sus seres queridos.

Lucía de la Cruz se quiebra en vivo y habla sobre su amor por la música

Luego de ver los mensajes preparados por su familia, Lucía de la Cruz tomó la palabra y agradeció el cariño recibido. La cantante se mostró muy sensible durante el programa y confesó que, pese a los difíciles momentos de salud que atravesó recientemente, la música sigue siendo el motor principal de su vida.

Visiblemente emocionada, la intérprete aseguró que mientras tenga fuerzas continuará subiéndose a los escenarios y haciendo lo que más ama.

"Cuando te vas quieres volver rápidamente al canal porque esta es nuestra vida. A mí personalmente la música es el complemento de mi vida y si algún día me tengo que ir que sea en un escenario", expresó entre lágrimas.

Las palabras de la artista fueron recibidas con aplausos por parte de los presentes, quienes destacaron la pasión y entrega que siempre ha demostrado en su carrera musical.

La reciente aparición de Lucía de la Cruz en televisión tranquilizó a sus seguidores, que semanas atrás mostraron preocupación por su salud. Recuperada y rodeada del cariño de su familia, la cantante aseguró que continúa fuerte y con ganas de seguir conectando con el público a través de la música criolla.