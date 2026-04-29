Lucía de la Cruz confiesa cómo superó su adicción hace más 40 años: "El amor pudo más"

La reconocida cantante criolla Lucía de la Cruz abrió su corazón y sorprendió al contar uno de los momentos más difíciles de su vida. En una entrevista con "Magaly TV La Firme", la artista recordó cómo logró dejar atrás una etapa complicada hace más de cuatro décadas y cómo el amor la ayudó a salir de esta situación.

Lucía de la Cruz revela que Percy García la ayudó a superar adicción

La querida cantante Lucía de la Cruz sorprendió a todos al contar un episodio fuerte de su vida que marcó un antes y un después. En una entrevista con "Magaly TV La Firme", la artista habló sin miedo de su pasado y de cómo logró superar su adicción a sustancias ilícitas hace más de 40 años. Con su estilo directo, Lucía dejó claro que no tiene problema en hablar de lo que vivió.

"Sí, sí. No tengo por qué decir no, pero te estamos hablando de 40 y tantos años atrás, porque yo hice una autoanalización de Lucía de la Cruz y dije: 'Mis hijos están creciendo. ¿Quién soy yo? Tú eres una mujer que cantas precioso. Haces entonces azlo y deja'. Y fue así. Y fue así", contó.

La criolla explicó que todo empezó cuando se puso a pensar en su vida y en el futuro de sus hijos. Ese momento de reflexión fue clave para tomar una decisión firme. Según dijo, entendió que debía enfocarse en su familia y en su carrera. Ese fue el empujón que necesitaba para dejar atrás una etapa que no le hacía bien.

Pero no estuvo sola en ese proceso. Lucía contó que el amor jugó un papel muy importante en su cambio. Su relación con su primer esposo Percy García Ramos fue fundamental. La cantante aseguró que él la ayudó a ver la vida de otra manera y a formar un hogar.

"... Y fue así, Magaly, mira, conocí a Percy y dejé el mundo frívolo. El amor, el amor pudo más", dijo con emoción. "(¿O sea Percy te sacó de ese de esa oscuridad?) Sí, porque me hizo me hizo ver tomar una casa, estar con mis hijos", agregó.

Un mensaje para todos y el amor a su primer esposo

Durante la entrevista, Lucía también dejó un mensaje claro para quienes pasan por momentos difíciles. Aunque respeta las decisiones de cada persona, cree que siempre hay que pensar en las consecuencias. La conductora le respondió que ese proceso es complicado, y la artista estuvo de acuerdo

"Yo respeto la ideología de cada ser humano, así se metan lo que se metan. Pero sí les digo algo, cuando se metan algo tienen que aprender a saber cómo van a salir", comentó la cantante. "Eso es lo más difícil porque puedes quedar encerrados ahí de por vida", señaló Magaly. "Así es. Así es, Magaly", afirmó Lucía.

Lucía también recordó con cariño a su esposo y todo lo que vivieron juntos. Sus palabras reflejaron el gran amor que aún siente por él. Además, destacó que gracias a él logró tener una vida más estable junto a sus hijos.

"Magaly, yo te voy a ser bien sincera, yo amé y lo amaré a Percy García Ramos eternamente por muchos motivos. Uno de los primeros porque juntó a mis hijos conmigo en un hogar. Yo no sabía lo que era una sala, un comedor, una cocina", confesó.

En conclusión, Lucía de la Cruz reveló que superó su adicción hace más de 40 años tras conocer a Percy García y demostró que es posible dejar atrás momentos difíciles cuando hay decisión y apoyo. Hoy, la cantante comparte su experiencia como una lección de vida, recordando que siempre se puede empezar de nuevo.