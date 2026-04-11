Lucia de la Cruz reaparece en TV tras superar complicaciones de salud: "Es un honor tenerte"

El regreso de Lucía de la Cruz a la vida pública generó reacciones positivas entre sus seguidores. Tras ser dada de alta del Hospital María Auxiliadora, la intérprete criolla retomó sus actividades artísticas y televisivas, marcando una recuperación celebrada por el público y sus colegas.

Vuelve a la televisión como jurado en programa de espectáculos

Uno de los momentos más comentados de su regreso ocurrió durante su participación en el programa Magaly TV: La Firme, donde fue presentada como jurado en la etapa final de un segmento de canto. Su presencia generó expectativa, especialmente por tratarse de una aparición posterior a su reciente alta médica.

Durante la emisión, los concursantes no ocultaron su emoción al verla nuevamente en el set. "¡Lucía, Lucía, Lucía!", coreaban con entusiasmo, mientras la cantante respondía fiel a su estilo directo: "Ni así voy a votar por ustedes".

La artista compartió mesa de evaluación con otras figuras del espectáculo, entre ellas Koki Belaunde, quien también participó como jurado en esta etapa decisiva. Su intervención evidenció que, pese a su reciente problema de salud, mantiene su carácter y sentido del humor intactos.

Este regreso a la televisión marca un paso importante en su recuperación, ya que retoma progresivamente sus compromisos profesionales y vuelve a conectarse con el público desde una de las plataformas más visibles del espectáculo nacional. Al cerrar su participación, la cantante dio sus palabras de agradecimiento.

"Gracias por esta invitación, este día ha sido maravilloso", dijo Lucía. A lo que Magaly Medina respondió: "Es un honor tenerte"

Regreso a los escenarios y ovación del público

La cantante no solo reapareció en televisión, sino que también volvió a los escenarios. Su presencia sorprendió durante el cierre de campaña de una candidata presidencial en el distrito de Villa El Salvador, donde compartió escenario con diversos artistas.

Entre los músicos presentes destacó Bryan Arámbulo, junto a otras agrupaciones que animaron la jornada. La participación de Lucía no había sido confirmada previamente, precisamente por las dudas en torno a su estado de salud, lo que hizo que su aparición generara aún mayor impacto.

El público la recibió con entusiasmo, reconociendo su trayectoria y celebrando su recuperación. Su desempeño en el escenario evidenció que, pese al reciente episodio de salud, mantiene su capacidad interpretativa y conexión con la audiencia.

Este regreso progresivo a las actividades artísticas demuestra que la cantante está retomando su rutina con cautela, pero con firmeza. Tanto en televisión como en eventos en vivo, su presencia sigue siendo sinónimo de experiencia y carisma.

En conclusión, el retorno de Lucía de la Cruz marca un momento significativo en su carrera y en su vida personal. Tras superar un complicado episodio de salud, la artista ha demostrado su resiliencia al volver tanto a la televisión como a los escenarios confirmando que sigue vigente en el mundo del espectáculo peruano.