Flor Ortola revela que 'Cachín' la invitó al concierto de Ed Sheeran antes del ampay con Laura Huarcayo

Carlos Alcántara y Laura Huarcayo generaron revuelo tras ser captados de la mano durante un concierto. En medio de las especulaciones, la argentina Flor Ortola sorprendió al revelar que el actor también la habría invitado al evento antes del ampay.

Flor Ortola expone invitación de 'Cachín'

Carlos Alcántara y Laura Huarcayo causaron revuelo luego de ser captados de la mano durante el concierto de Ed Sheeran el pasado 20 de mayo en el Estadio Nacional. Las imágenes rápidamente desataron rumores de un posible romance entre ambos.

Tras el ampay, el tema fue comentado en el pódcast 'Sin más que decir', donde el actor había sido uno de los últimos invitados y protagonizó varios momentos de complicidad con la conductora Flor Ortola.

En medio de la conversación, Diana Sánchez sorprendió al revelar que la modelo argentina habría sido la primera persona a la que Carlos Alcántara intentó invitar al concierto, cambiando por completo la percepción del posterior ampay con Laura Huarcayo.

"¿Saben quién estaría en ese ampay en vez de Laura? Flor. Pero Flor fue una chica responsable y puso su trabajo como prioridad. ¿Qué pasó? Laura Huarcayo de la mano con Cachín al día siguiente", comentó.

Sin embargo, Flor Ortola explicó que no pudo aceptar la invitación debido a compromisos laborales relacionados con 'La Granja VIP'. Pese a ello, confirmó que el actor sí se comunicó directamente con ella.

"Sí, de hecho me escribió por Instagram, estaba trabajando y no lo vi. Le pidió mi número a Diana, ella se lo dio y me escribió por si acaso. Y me mandó al WhatsApp, me dijo: 'Tengo unas entradas para ir'. Me encanta Ed Sheeran, pero no puedo, tenía 'La Granja'", relató.

Aunque finalmente el actor asistió al concierto junto a Laura Huarcayo, Flor Ortola tomó la situación con humor y destacó la belleza de la conductora de 'Mande quien mande'.

"Qué honor igual, haber sido la primera opción de semejante mujer", agregó con buen humor.

Laura Huarcayo rompe su silencio tras ampay

En una reciente entrevista, Laura Huarcayo confirmó que asistió al concierto de Ed Sheeran junto a un grupo de amigos y Carlos Alcántara. Sobre las imágenes tomados de la mano, la conductora aclaró que solo los une una amistad de varios años y descartó cualquier posibilidad de romance.

"Fuimos en grupo, nos gustó, fuimos un poquito tarde, pero muy bonito. Tenemos una amistad de hace 23 años, justo ayer conversábamos que tanto tiempo ha pasado. Empezamos con Lima Limón, es muy grato compartir con Cachín, yo lo quiero mucho. Somos amigos", declaró.

En conclusión, Flor Ortola sorprendió al revelar que Carlos Alcántara la había invitado al concierto de Ed Sheeran antes de ser ampayado con Laura Huarcayo. Aunque no pudo asistir por motivos laborales, la argentina tomó la situación con humor y aseguró sentirse halagada por haber sido considerada por el actor.