Grogu llega al mundo real: Hasbro lanza nueva colección inspirada en 'The Mandalorian & Grogu'

Hasbro anunció el lanzamiento de una nueva colección de figuras de acción inspiradas en el universo de Star Wars, en el marco del próximo estreno de 'The Mandalorian and Grogu'. La línea está centrada en Grogu y Din Djarin, personaje interpretado por Pedro Pascal en la serie.

Grogu y la experiencia interactiva de Hasbro

El gran protagonista de esta nueva colección es Grogu Compañero de Acción, un producto electrónico diseñado para quienes desean tener al personaje en la vida real. La figura en tamaño real mueve la cabeza y los ojos, puede simular que se queda dormido y cuenta con más de 50 sonidos y reacciones, ofreciendo una experiencia de juego más cercana e interactiva.

Desde el estreno de 'The Mandalorian' en 2019, Grogu se convirtió en un fenómeno mundial, ganando el cariño de los fanáticos de Star Wars y una fuerte presencia en redes sociales por su ternura. Este lanzamiento busca que niños, familias y seguidores puedan revivir la aventura de 'The Mandalorian & Grogu' desde casa.

La colección también incluye la Mandalorian Feature Figure, una figura de 11 pulgadas de Mando junto a Grogu, con nueve puntos de articulación, efectos de sonido y movimiento. Al presionar botones en su espalda, la figura levanta los brazos y reproduce sonidos de disparo, lo que aporta mayor dinamismo al juego.

Mandalorian Feature Figure

Figuras de acción y sets interactivos de Hasbro

Para los seguidores de Star Wars, Hasbro suma las figuras de 4,5 pulgadas Actionverse, con personajes como Mando, Grogu y Zeb, además de vehículos inspirados en la saga. Esta línea permite combinar personajes, accesorios y escenarios para recrear momentos de aventura, exploración y combate de la película.

Star Wars ActionVerse

La colección también incorpora propuestas más lúdicas como Grogu Merendando, una figura con masa Play-Doh azul que simula la alimentación del personaje. Al presionar su estómago, activa movimientos en las mejillas y la acción de "comer", generando una experiencia interactiva.

A esto se suma un Grogu abrazador, inspirado en escenas cómicas de la serie, que puede interactuar con otras figuras del universo. Para quienes buscan una experiencia más inmersiva, la línea incluye una máscara del Mandaloriano con efectos de sonido, pensada para el role play dentro de la saga.

Finalmente, Hasbro presenta una figura de la línea The Black Series, reconocida por su alto nivel de detalle y acabado premium. Esta pieza incluye a Mando y Grogu y está orientada a coleccionistas que buscan productos de exhibición fieles al universo de Star Wars.

En conclusión, esta nueva colección de Hasbro celebra el universo de Star Wars y el próximo estreno de 'The Mandalorian & Grogu', invitando a fanáticos, niños y coleccionistas a vivir la aventura a través del juego.