Greissy Ortega afirma que Milena Zárate llamaba "bebito" a Randol Pastor: "Por eso me odia tanto"

Greissy Ortega y Milena Zárate mantienen una tensa relación desde hace varios años y, al parecer, ninguna está dispuesta a ceder. En ese contexto, Greissy sorprendió al revelar un nuevo motivo detrás del malestar de la artista hacia ella. Según indicó, todo se debería a un presunto interés de Milena en su actual pareja, Randol Pastor.

¿Milena Zárate coqueteaba con Randol Pastor?

La revelación se dio durante la última transmisión del pódcast 'Q' Bochinche!', donde Greissy Ortega habló sobre el avance de su divorcio con Ítalo Villaseca y la posibilidad de reencontrarse con su hermana Milena Zárate en televisión.

En medio de la conversación, uno de los conductores le consultó a Randol Pastor si podía enviarle un mensaje a la cantante colombiana para ayudar a limar asperezas entre ambas. Sin embargo, su pareja y madre de su hijo sorprendió al exponer una situación del pasado.

"Lo único que le tiene que decir a Milena es que al que le decía 'bebito' ya no es su bebito, es el bebito de tu hermana", dijo, dejando en shock a los conductores del espacio.

Pese a que el hermano de Allison Pastor le pidió no sacar temas del pasado, Greissy Ortega insistió en que la situación habría ocurrido cuando Milena Zárate y él trabajaban juntos, lo que habría generado un nuevo motivo de conflicto entre ambas.

"¿Al final tú te quedaste con el bebé?", comentó Samuel Suárez, a lo que Greissy respondió: "Por eso me odia tanto... ¿Por qué crees que lo minimizaba? Obviamente le dio rabia que otra vez la hermana esté por ahí", sostuvo.

Consultado sobre un posible coqueteo de la cantante, Randol Pastor prefirió no ahondar en el tema y evitó dar mayores detalles. Su respuesta, sin embargo, dejó abierta la interpretación al no descartar por completo algún tipo de acercamiento.

"Yo he trabajado con ella y todo bien, no voy a hablar de ese tema", dijo tajante.

Ante los señalamientos de que nuevamente se habría involucrado con un interés amoroso de su hermana, Greissy Ortega negó esa versión y aseguró que nunca existió nada entre ellos.

"¿Y por qué con su hombre? Si Randol nunca ha sido su hombre, que ella le coquetee es otra cosa más allá de eso", aclaró.

Greissy Ortega habla sobre posible encuentro con Milena Zárate

Greissy Ortega se pronunció sobre los rumores de su posible ingreso a la segunda temporada de 'La Granja VIP', el reality de convivencia que está dando la hora. Además, fue consultada sobre un eventual reencuentro con Milena Zárate dentro del programa.

"¿Qué me parece el posible ingreso de Milena? Yo solo le tengo miedo a la muerte, ella a mí no me causa nada", expresó Ortega en una entrevista con Trome.

En conclusión, Greissy Ortega reavivó la polémica familiar al exponer un supuesto motivo detrás de su conflicto con Milena Zárate, vinculándolo a su actual pareja Randol Pastor, lo que ha generado nuevas especulaciones en torno a la relación entre ambas.