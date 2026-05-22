Erick Elera aclara rumores de distanciamiento con Randol Pastor y Greissy Ortega: "Me parece absurdo"

La relación entre Greissy Ortega y la familia de Randol Pastor volvió a generar comentarios luego de que la colombiana dejara de seguir en redes a Allison Pastor. Erick Elera aclaró que no existe ningún conflicto y atribuyó la poca cercanía únicamente a temas laborales y de tiempo.

Erick Elera descarta problemas con Greissy Ortega y Randol Pastor

Durante una reciente entrevista para 'Q Bochinche', Erick Elera fue consultado directamente sobre el supuesto distanciamiento con su cuñado Randol Pastor y Greissy Ortega. El actor negó tajantemente cualquier enemistad y explicó que las pocas veces que coinciden se deben principalmente a temas de tiempo y trabajo.

"Yo con ellos me llevo, o sea lógicamente no nos vemos, no nos juntamos mucho porque yo tengo mil cosas que hacer y Allison también. Me parece absurdo tratar de crear alguna enemistad, si ellos lo tienen no sé. Es un tema de tiempo, cada quien tiene sus cosas. El Día de la Madre yo no estuve porque estuve de viaje cantando y siempre viajo con mi esposa", declaró.

Además, el cantante recordó que tanto Greissy como Randol estuvieron presentes en su cumpleaños realizado a fines del año pasado, dejando entrever que la relación familiar continúa siendo cordial pese a los rumores difundidos en redes sociales y programas de espectáculos.

"En general no hay ningún problema. Han estado en mi casa, en mi cumpleaños que fue a fin de año. A mí y a mi esposa no nos gusta estar en boca de nada ni en problemas. Particularmente detesto que mi nombre esté por aquí, por allá por cosas que no tienen que ver con mi música, mis hijos, mi esposa. Dejen de inventarse algo que no hay", añadió el actor.

Las declaraciones de Erick rápidamente llamaron la atención debido a que semanas atrás Greissy Ortega había dejado entrever cierto alejamiento con Allison Pastor tras dejar de seguirla en redes sociales.

Greissy Ortega y Randol Pastor reaccionan a declaraciones de Erick

Durante la misma emisión del programa, Greissy Ortega y Randol Pastor también estuvieron presentes como invitados y no dudaron en reaccionar a las declaraciones de Erick Elera. La primera en pronunciarse fue la colombiana, quien sorprendió al asegurar que mantiene una buena relación con el actor desde antes de iniciar su romance con Randol.

"Soy muy amiga de Erick antes de que empiece la relación con Randol. La vez pasada que me senté acá dije que era un hombre increíble, un gran esposo. Él simplemente transmite tranquilidad", comentó Greissy.

Sus palabras sorprendieron debido a que anteriormente había dejado abierta la posibilidad de un distanciamiento dentro de la familia Pastor. Sin embargo, en esta ocasión evitó profundizar en cualquier conflicto.

Por su parte, Randol Pastor respaldó las declaraciones de su cuñado y aseguró que la relación familiar se mantiene estable pese a las especulaciones mediáticas.

"No sé por qué nos vinculan en esas cosas si al final yo con mi cuñado, mi hermana, todo bien. Si no, como él dice, tiene su trabajo, su chamba y hay días como el Día de la Madre que no pudo llegar porque estaba de viaje", expresó.

No obstante, cuando la producción pidió a Greissy Ortega que opine específicamente sobre Allison Pastor, la colombiana prefirió guardar silencio y evitar mayores comentarios sobre su cuñada. Randol, por su parte, insistió en que nunca existieron problemas familiares.

En conclusión, pese a los rumores surgidos en las últimas semanas, Erick Elera, Greissy Ortega y Randol Pastor negaron cualquier enemistad familiar. Todos aseguraron que el distanciamiento responde únicamente a temas laborales y compromisos personales.