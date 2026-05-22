Greissy Ortega confirma avance en su divorcio de Ítalo Villaseca tras varios años: "Falta una última firma"

La relación entre Greissy Ortega e Ítalo Villaseca volvió a colocarse en el centro de la atención pública luego de que la colombiana revelara avances en el proceso legal que mantiene con el padre de sus hijos. Tras varios años de conflictos y enfrentamientos mediáticos, Ortega aseguró que el divorcio estaría cada vez más cerca de concretarse.

Greissy Ortega confirma avance en su divorcio con Ítalo Villaseca

La revelación ocurrió durante una reciente entrevista para 'Q Bochinche', Greissy Ortega explicó que recientemente acudió a firmar una conciliación relacionada con el proceso de divorcio. Según detalló, este documento resulta fundamental porque también garantizará el cumplimiento de la pensión para sus hijos.

"Estábamos firmando la conciliación, falta solamente una última firma para que en dos meses salga el divorcio ya. Esto era parte del divorcio porque imagínate que firme y se vaya corriendo, tiene que firmar de todas maneras una conciliación que certifique que sí les va a pasar a sus hijos", declaró la colombiana.

La influencer también comentó que el proceso ha sido largo y complicado debido a todos los años que compartió con Ítalo Villaseca. Además, destacó que durante ese tiempo ella asumió la responsabilidad económica y emocional de sus hijos.

"Dice el dicho que el que la sigue la consigue y yo la verdad hasta el final. Han sido 10 años que yo he cumplido con mis hijos", expresó.

Las declaraciones de Greissy rápidamente generaron comentarios en redes sociales, donde muchos usuarios recordaron los múltiples conflictos públicos que protagonizó la expareja a lo largo de los años.

Greissy Ortega no teme reencontrarse con Milena Zárate en reality

Más allá del tema legal con Ítalo Villaseca, Greissy Ortega también habló sobre los rumores que la vinculan con la segunda temporada del reality La Granja VIP. La colombiana confirmó que no descarta aceptar la propuesta y aseguró que podría representar una oportunidad importante para crecer profesionalmente en televisión.

"Sé que he estado siendo voceada y no descarto participar en el programa porque sería un crecimiento para mí", comentó.

Sin embargo, Greissy aclaró que le gustaría vivir esta experiencia acompañada de su actual pareja, Randol, y no ingresar sola al reality. Durante la entrevista, también fue consultada sobre la posibilidad de coincidir dentro del programa con Milena Zárate, su hermana, con quien mantiene una conocida rivalidad mediática desde hace varios años.

Pese a los antecedentes entre ambas, Greissy dejó en claro que no tendría problema en compartir el espacio televisivo con Milena y aseguró que no le teme a un posible enfrentamiento frente a cámaras.

"¿Qué me parece el posible ingreso de Milena? Yo solo le tengo miedo a la muerte, ella a mí no me causa nada", respondió tajantemente.

Sus palabras volvieron a generar reacciones entre seguidores de la farándula, especialmente porque la relación entre Greissy Ortega y Milena Zárate ha estado marcada durante años por polémicas familiares y enfrentamientos públicos.

En conclusión, mientras avanza el proceso de divorcio con Ítalo Villaseca, Greissy Ortega busca cerrar una etapa complicada de su vida y abrirse a nuevas oportunidades televisivas. Además, dejó claro que está dispuesta a enfrentar nuevos retos mediáticos sin temor a reencontrarse con figuras de su pasado.