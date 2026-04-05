Milett Figueroa sorprende al unirse a la película de 'La Gran Sangre' y revela su personaje: "Que se cuiden los malditos"

Milett Figueroa anunció su regreso al cine peruano. La actriz, que ha estado desarrollando su carrera en Argentina, sorprendió al confirmar que formará parte de la película 'La Gran Sangre: Ojo por Ojo', un esperado proyecto basado en la popular serie.

Milett Figueroa confirma su participación en 'La Gran Sangre: Ojo por Ojo'

Milett Figueroa sorprendió a sus seguidores al anunciar su regreso al cine peruano con la película 'La Gran Sangre: Ojo por Ojo'. A través de un video compartido en sus redes sociales, la actriz mostró un sobre negro con un sello rojo, distintivo de la franquicia, junto al libreto del proyecto, dejando claro que su participación estaba confirmada.

Al abrir el sobre, se reveló que su personaje se llama "enfermera María", que estaría vinculado directamente con el eje central de la historia. En la cartilla que acompañaba el sobre también se podía leer un llamativo mensaje.

"Enfermera María has sido convocada para esta nueva misión (...) La gran sangre. Que se cuiden los malditos", dejando claro que su rol tendrá un papel importante en la trama.

La película, producida por Tondero y Capitán Pérez Producciones, busca rescatar la esencia de la exitosa serie de televisión peruana, combinando nostalgia con novedades. El elenco original también regresa, incluyendo a Aldo Miyashiro (Tony Blades), Carlos Alcántara (Dragón), Pietro Sibille (Mandril) y Lucho Cáceres (Cobra), garantizando un reencuentro con los icónicos personajes que marcaron a toda una generación.

Marcelo Tinelli celebró su cumpleaños sin Milett

El pasado 1 de abril, el conductor argentino Marcelo Tinelli celebró sus 66 años. A través de sus redes sociales, compartió varias imágenes de la celebración, acompañado únicamente de sus hijos. Sin embargo, llamó la atención la ausencia de Milett Figueroa, lo que generó especulaciones sobre un posible distanciamiento.

"En nuevo cumple, una nueva vuelta al sol, desde la paz, desde el saber elegir, desde una sensibilidad profunda que puede convivir con la practicidad del día. Quiero ser flexible ante los cambios, ante la oportunidad de conocerme hoy", escribió Tinelli en su publicación.

El conductor agradeció especialmente a sus cinco hijos y a su "hermano del alma", 'El Tirri', por compartir lo que calificó como una noche "única y maravillosa". No obstante, al no mencionar a Milett, se reforzaron los rumores sobre la situación actual de su vínculo.

En conclusión, mientras Milett Figueroa ha preferido mantenerse al margen sobre su relación con Tinelli, la actriz se concentra en su nuevo papel en 'La Gran Sangre: Ojo por Ojo', uno de los proyectos cinematográficos peruanos más esperados.