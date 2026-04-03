Marcelo Tinelli celebró su cumpleaños sin Milett Figueroa y lanza mensaje: "Que el pasado quede en el pasado"

El conductor argentino Marcelo Tinelli celebró su cumpleaños en un ambiente íntimo y familiar, pero un detalle no pasó desapercibido para sus seguidores: la ausencia de la modelo peruana Milett Figueroa. La situación generó una ola de especulaciones en redes sociales, ya que la pareja se había mostrado muy unida en los últimos meses.

Marcelo Tinelli celebra sin Milett Figueroa

A través de sus plataformas digitales, Tinelli compartió diversas imágenes de la celebración, en las que se le ve acompañado exclusivamente por sus hijos y su círculo más cercano. La falta de referencias a su actual pareja llamó la atención y encendió las alarmas sobre un posible distanciamiento.

"En nuevo cumple, una nueva vuelta al sol, desde la paz, desde el saber elegir, desde una sensibilidad profunda que puede convivir con la practicidad del día. Quiero ser flexible ante los cambios, ante la oportunidad de conocerme hoy", escribió.

El conductor también resaltó la importancia de su entorno más cercano, destacando a sus hijos y a personas de confianza. "Quiero abrazar bien apretado a las personas que amo, para que sepan que si todo no está bien, todo va a estar bien, y más temprano que tarde", agregó.

Sin embargo, uno de los aspectos que más llamó la atención fue su referencia a dejar atrás el pasado. "Quiero que el pasado quede ahí donde siempre estuvo, en el pasado, y que la mirada hacia atrás pueda transformarse en aceptación de aquello que ya fué", expresó.

En su publicación, Tinelli agradeció de manera explícita a sus cinco hijos y a su "hermano del alma" por haber compartido una noche que calificó como "única y maravillosa". No obstante, evitó mencionar a Milett Figueroa, lo que alimentó aún más las especulaciones sobre el estado actual de su relación.

Silencio de Milett Figueroa aviva rumores

El comportamiento de Milett Figueroa en redes sociales también contribuyó a intensificar los rumores. A diferencia de ocasiones anteriores, en las que solía dedicarle mensajes públicos llenos de afecto, esta vez no publicó ningún saludo por el cumpleaños de Tinelli.

Mientras el presentador compartía imágenes de su celebración familiar, incluyendo momentos en un ascensor y durante una cena con sus seres queridos, la modelo peruana optó por mantener un perfil bajo. Sus publicaciones se limitaron a contenidos relacionados con las celebraciones de Pascua, sin hacer referencia al conductor argentino.

Este contraste en la actividad digital de ambos ha sido interpretado por los usuarios como un indicio de un posible distanciamiento. La ausencia de gestos públicos entre ambos marca un cambio en la dinámica de la pareja, que hasta hace poco se mostraba cercana y activa en redes.

En conclusión, la celebración de cumpleaños de Marcelo Tinelli evidenció un momento de introspección y abrió dudas sobre su relación con Milett Figueroa. La ausencia de la modelo y el silencio en redes generaron especulaciones sobre el futuro de la pareja. Mientras no haya confirmación oficial, el tema seguirá bajo análisis en el espectáculo.