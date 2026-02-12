RADIO KARIBEÑA EN VIVO
¿La tilda de mentirosa?

Magaly Medina arremete contra Milett Figueroa por decir que vive de su arte: "Está mintiéndonos a todos"

Magaly Medina no se guardó nada y puso en duda las declaraciones de Milett Figueroa sobre su carrera artística. Incluso en Argentina, sus palabras generaron reacciones.

Magaly Medina acusa a Milett Figueroa de mentir.
Magaly Medina acusa a Milett Figueroa de mentir. (Composición Karibeña)
12/02/2026

La polémica está servida. Magaly Medina no se quedó callada y cuestionó con todo a Milett Figueroa luego de que la modelo afirmara en Argentina que "vive de su arte". La conductora puso en duda esa frase y aseguró que no ve trabajos que respalden esa versión.

Magaly Medina cuestiona a Milett Figueroa

Desde su programa "Magaly TV la Firme", Magaly Medina fue directa y sin filtros y criticó a Milett Figueroa por decir que "vive de su arte". Señaló que no está de acuerdo con lo dicho por la modelo y explicó por qué.

"Porque está mintiéndonos a todos diciendo que ella vive de su arte, de su baile, de su actuación. ¿Cuál baile?", lanzó la 'Urraca' en pleno programa.

La conductora también señaló que, según ella, la exposición actual de Milett estaría más relacionada a su romance con Marcelo Tinelli que a un proyecto artístico sólido. En su opinión, la atención que recibe no necesariamente gira en torno a su trabajo, sino a lo que ocurre en su vida sentimental.

"Más bien ella llamará a la telenovela que vive con Tinelli, esa de que se viene un tiempo, él se va solo de viaje, terminan, aparentemente no tienen ninguna relación, a él se lo ve solo lo vinculan con otras personas. Y ella dice: 'Ay nadie tiene que poner en duda lo que no saben'", comentó, haciendo referencia a los constantes rumores sobre la relación de la pareja.

@riclatorrez #magalymedina tilda de MENTIROSA a #milletfigueroa: "ELLA DICE QUE VIVE DE SU ARTE " . #magalytvlafirme #chisme #chollywood ♬ sonido original - Ric La Torre

Para Magaly, al tratarse de figuras mediáticas, el público tiene derecho a opinar. Incluso remarcó que cuando se exponen de manera constante, deben asumir que estarán bajo la mirada de todos.

"Es que justamente ellos son una pareja mediática y los mediáticos todos nos interesamos por lo que pasa. Sobre todo cuando no nos dicen la verdad, la verdad en todos sus extremos", añadió.

En Argentina también la cuestionan

Las críticas no solo llegaron desde Perú. En un programa argentino, el conductor Pampito también puso en duda las palabras de Milett. El periodista pidió ejemplos concretos de su trabajo artístico. 

"Por favor y aparte dice, yo vivo de mi arte. ¿Qué arte, Milett?", expresó en vivo, generando reacciones en el panel. "(Acá no la pegó en arte) Pero decíme una obra de teatro, decíme un éxito de Milett Figueroa", insistió.

Algunos panelistas coincidieron en que Milett es una mujer hermosa y mediática, pero que no la ven consolidada en el mundo artístico argentino. Magaly recogió esos comentarios y reafirmó su postura. 

"Pasa inadvertida, si no estuviera con Tinelli, seguiría pasando inadvertida en el panorama farandulero, televisivo, peruano", afirmó.

Hasta el momento, Milett no ha respondido directamente a estas críticas. Ella continúa enfocada en su vida en Argentina y en su relación.

En conclusión, Magaly Medina criticó a Milett Figueroa por afirmar que vive de su arte y puso en duda que su carrera artística respalde esa versión. La conductora sostuvo que la exposición de la modelo estaría más ligada a su relación con Marcelo Tinelli que a proyectos propios, mientras que en Argentina también surgieron voces que cuestionaron su trayectoria.

