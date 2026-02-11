Milett Figueroa revela que Marcelo Tinelli fue el primero en decir "te amo": "Con lágrimas en los ojos"

Milett Figueroa tuvo una entrevista con Moria Casán y contó detalles privados de su relación con Marcelo Tinelli. La modelo peruana confesó que fue el conductor argentino quien dio el primer paso en el amor y le dijo "te amo" en un momento muy especial.

Marcelo Tinelli dijo "te amo" primero, según Milett Figueroa

Milett Figueroa abrió su corazón en la televisión argentina y contó uno de los momentos más íntimos que vivió con Marcelo Tinelli. La modelo peruana estuvo en el programa de Moria Casán y sorprendió al revelar que fue el conductor el primero en decir "te amo".

Milett confesó que Marcelo fue el primero en expresar sus sentimientos. No fue algo frío ni forzado. Según contó, fue un momento cargado de emoción que la marcó profundamente.

"Él... Yo sí lo sentí realmente, porque lo dijo con lágrimas en los ojos. entonces para mí fue algo... estoy diciendo algo muy íntimo, ah", reveló la peruana, dejando claro que ese recuerdo es muy especial para ella.

La modelo explicó que al inicio no estaba completamente enamorada. El amor fue creciendo poco a poco. Incluso admitió que dudó en un primer momento. Con el tiempo, Milett empezó a confiar más en lo que sentía Marcelo. No se dejó llevar solo por palabras, sino por hechos.

"Fue muy especial... Al principio no le creí tanto porque dije: 'Bueno, ¿hasta dónde uno puede llegar a creer, a creerle a un hombre?' Pero no es porque yo tenga, digamos, una visión de los hombres...", comentó con sinceridad. "O sea, una cosa es hacerle caso a las palabras y otra cosa es a las acciones. Entonces, cuando yo vi acciones, empecé a creerle", aseguró.

La separación y la autocrítica

Durante la entrevista también recordaron el momento en que anunciaron su separación. Moria le preguntó si le dolió que Marcelo lo hiciera público. Milett respondió con madurez y sin resentimientos.

"No me dolió, me sorprendió, pero también dije: 'Bueno y también le tengo la culpa yo porque yo le dije: 'bueno anúncialo hoy'. Yo fui muy también ahí también hice una autorreflexión y dije: 'No puedo ser tan impulsiva'", comentó.

@arribamigenteoficial ¿Qué pasó realmente entre Milett y Tinelli? 😱💔 Milett Figueroa rompió el silencio en el programa de Moria Casán. La peruana reveló qué sucedió puertas adentro cuando Marcelo Tinelli anunció públicamente su ruptura. 🎤🔥 #arribamigente @Latina Televisión ♬ Don - Miranda!

La modelo reconoció que en ese momento actuó por impulso. Contó que antes ya habían tenido discusiones fuertes donde incluso hablaban de terminar. Sin embargo, dejó claro que fue una decisión conversada. También habló de cómo maneja la confianza en su relación. Aseguró que no le gusta controlar ni revisar a su pareja. Aunque admitió que alguna vez tuvo curiosidad, decidió no invadir su espacio.

"No me gusta estar atrás de nadie, cuidándolo en nada. (¿No revisas nada?) No, soy curiosa, un día quise agarrar el teléfono, pero dije mejor no. Yo me sé la clave... Hay muchas mujeres, porque estoy con un hombre que es realmente es muy encantador. No tiene la intención de enamorarte pero de repente te enamora y así igual que yo. (¿Y él es celoso) Poquito pero muy respetuoso conmigo", dijo.

En conclusión, Milett Figueroa mostró su lado más humano y sincero al hablar de Marcelo Tinelli, quien según reveló, fue el primero en decir "te amo". Confesó dudas, impulsos y momentos difíciles, pero también dejó claro que hubo sentimientos verdaderos. Entre lágrimas, palabras y acciones, la historia demuestra que el amor puede empezar con desconfianza, pero crecer cuando hay hechos que lo respaldan.