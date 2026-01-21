Patricio Parodi ROMPE SU SILENCIO sobre supuesta relación con Milett Figueroa: "Había más confianza"

Como se conoce, Milett Figueroa está en una relación romántica con Marcelo Tinelli desde hace más de tres años, aunque siempre mencionan rumores sobre el fin de su romance. Ahora, la prensa argentina ha señalado que no solo han terminado, sino que la peruana estaría saliendo con Patricio Parodi.

Patricio Parodi habla de Milett

En el lanzamiento de la nueva temporada de 'Esto es Guerra', el streamer Patricio Parodi decidió unirse con los panelistas para responder acerca de los rumores que la vinculan con Milett Figueroa. El chico reality decidió responder a la prensa argentina de LAM y al periodista 'Pepe' Ochoa.

"Yo no hablo con Milett, no hablo con ella, no tenemos ningún chat. Desde hace años no hablo con ella, pero obviamente le deseo lo mejor. Me sirve jugar a la ambigüedad, me sirve, pero no lo voy hacer. Milett es amiga de mi hermano desde que tenía 15, pero era conocida. Cuando ingreso a Esto es Guerra había más confianza ahí porque la conocía, pero nunca nació un romance", expresó.

Es así como el ex de Flavia Laos dejó en claro que no tiene un vínculo amoroso con la pareja de Marcelo Tinelli. Así mismo, señala que no supo que estaban siendo relacionados hasta el día de hoy que vio varios videos en las redes sociales sobre las declaraciones del medio argentino.

"Ojo en muchos comentarios de TikTok salía eso 'de repente se están equivocando y Patricio se está recién enterando', que es totalmente verdad, yo recién me enteraba que me estaban vinculando con Milett por los TikTok hoy en la mañana. Yo creo que como su ex es Pato Quiñones, ahí han querido...", señaló.

¿Qué dijo la prensa argentina?

Todo inició en el programa de LAM cuando el periodista 'Pepe' Ochoa señaló que en Perú estaría corriendo un rumor sobre la relación que tendría Milett tras terminar con Marcelo Tinelli. Es así como sale el nombre de Patricio Parodi.

"Es un rumor, pero Milett ya estaría con otra persona y lo tiene como noviecito, y que pasó Navidad. Tengo su nombre 'Pato' Parodi, la verdad es buen mozo", dijo.

De esta manera, el medio argentino empezó el rumor de una relación romántica entre Milett Figueroa y Patricio Parodi. Ahora, el chico reality ha salido a desmentirlo por completo e incluso, señaló que no tendría ningún tipo de vinculación con ella desde hace muchos años atrás desde que estuvo en 'EEG'.