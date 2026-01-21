Samahara Lobatón arremete contra Melissa Klug tras denuncia a Bryan Torres: "Está haciendo su show"

Desde que se viralizara la agresión de Samahara Lobatón a manos de Bryan Torres, Melissa Klug fue la primera en salir a poner una denuncia en contra del salsero. Aunque se creía que la influencer estaría apoyándose en su madre, no dudó en arremeter en su contra.

Samahara Lobatón en contra de su madre

La tiktoker 'La Mana' sorprendió a sus seguidores al revelar una conversación que tuvo una seguidora con Samahara Lobatón. La joven reveló que aconsejó a la influencer no facturar en medio de la agresión que sufrió.

"Yo le escribí a Samahara diciendo que no era el momento de facturar por el momento que está pasando, le dije que tenía el apoyo de su mamá y mira lo que dijo", expresó.

Lo que nunca espero fue la respuesta de Samahara, ya que según la conversación decidió arremeter en contra de su madre. Lobatón habría señalado que Melissa Klug solo estaría haciendo show a costa de su vida.

"jajaja no la conoces, ella vive su mundo. No te comas películas que no son reales. Ella está haciendo su show, tú crees que un solo día ha preguntado por mis hijos o por cómo están? Yo soy una gran madre para mis hijos no está pasando absolutamente nada y así seguirá siendo. Yo no me ahogo en un vaso de agua. Yo salgo adelante por mis hijos", se lee en el mensaje.

¿Qué dijo Melissa Klug?

La empresaria Klug rompió su silencio para exponer la crítica situación emocional que atraviesa su hija, tras la difusión de impactantes imágenes de agresión por parte de Bryan Torres. En sus declaraciones, la popular 'Blanca de Chucuito' dejó entrever que la falta de acciones legales de la joven influencer no es por voluntad propia, sino producto de un sentimiento paralizante.

Ante la gravedad de los hechos, Melissa Klug solicitó públicamente una detención preliminar para Bryan, al temer que pueda fugarse del país para evadir la justicia. La empresaria fue enfática al señalar que no descansará hasta que su hija reciba una respuesta firme de las instancias correspondientes.

De esta manera, la madre de Samahara Lobatón ha revelado que tomará todas las medidas legales para que el agresor de su hija esté en la cárcel. Por su parte, la influencer no parece estar contenta con las acciones de Melissa Klug y ahora, la señaló de querer hacer un show y que nunca preguntó por sus hijos.