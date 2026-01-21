RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¡Creció la familia!

Lis Padilla y su novia presentan a su nueva bebé tras inesperada adopción: "Fue amor a primera vista"

La pareja de la famosa influencer Lis Padilla sorprendió a sus fanáticos al anunciar una nueva etapa en su relación tras la llegada de un integrante muy especial a la familia.

La nueva integrante en la familia de Lis Padilla y Tania Pinedo.
La nueva integrante en la familia de Lis Padilla y Tania Pinedo. (Composición: Karibeña)
21/01/2026

La popular creadora de contenido Lis Padilla volvió a encender las redes sociales, pero esta vez no por un nuevo trend de baile, sino por una noticia que ha sorprendido a sus seguidores. Su novia, Tania Pinedo, presentó oficialmente al nuevo integrante de la familia, una bebé que llegó para cambiar sus vidas de forma imprevista.

Nuevo integrante en la familia de Lis Padilla y su novia

La pareja de Lis Padilla, Tania Pinedo, sorprendió a sus seguidores al presentar públicamente al nuevo integrante de la familia tras una inesperada adopción. A través de sus redes sociales, compartió emotivas imágenes y contó que la conexión fue inmediata, asegurando que se trató de un "amor a primera vista", lo que generó una ola de reacciones y mensajes de cariño por parte de sus fans.

A diferencia de quienes planean durante meses la llegada de un nuevo integrante al hogar, para Lis Padilla y su novia la oportunidad tocó la puerta en plena calle. Según relató Tania Pinedo, se topó con una situación que no pudo ignorar: "La estaban regalando y, por esas coincidencias bonitas de la vida, pasé por ahí", narró emocionada en sus redes sociales.

"Bienvenida a la familia, mi bella Moka", escribió Tania Pinedo en una publicación que rápidamente superó los cientos de "likes".

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de Tania Pinedo (@tania_pinedo)

Es así como Moka fue presentada como la nueva bebé de cuatro patas de la pareja. La llegada de esta perrita no solo significa una compañía para Lis Padilla y Tania Pinedo, sino también nuevo contenido para sus redes, donde los fanáticos ya esperan ver los primeros pasos, las travesuras y el crecimiento de la cachorra.

La relación de Lis Padilla y Tania Pinedo

A través de las redes sociales, Lis Padilla confirmó su romance con la joven Tania Pinedo, una revelación que generó opiniones divididas entre el apoyo de sus seguidores y algunas críticas. Para silenciar los cuestionamientos negativos, la creadora de contenido optó por compartir un video donde ambas aparecen bailando antes de sellar el momento con un romántico beso ante las cámaras.

Lis Padilla grita su amor por Tania Pinedo con romántico video: "Quiero estar 100 años contigo"
Lee también

Lis Padilla grita su amor por Tania Pinedo con romántico video: "Quiero estar 100 años contigo"

"Te amo, bebé", escribió la joven en la publicación de su video que ya viene sumando miles de reacciones en TikTok.

@ronalliasramos Lis Padilla desata polémica con beso a su novia Influencer es criticada por exponer su relación con Tania Pinedo en redes sociales. #LisPadilla #TaniaPinedo #polemica #redessociales #Influencers #Viral #FarándulaPeruana #TikTok ♬ sonido original - ronal lias ramos

De esta manera, Lis Padilla y su novia Tania Pinedo presentaron a su nueva bebé de cuatro patas. Con la llegada de Moka, la pareja no solo ha fortalecido su unión familiar, sino que también ha enviado un poderoso mensaje sobre la importancia de la adopción responsable a sus millones de seguidores.

Temas relacionados Adopción de mascotas Influencers Lis Padilla Lis Padilla y su novia Tania Pinedo

Siga leyendo

Lo Más leído

Falleció reconocido chico reality a los 27 años tras sufrir un paro cardiaco: ¿De quién se trata?

"¿Quieres salir de nuevo en Magaly?": Botan a Paul Michael de restaurante frente a Pamela López

Falleció Jian Carlos Moscol, más conocido como "JC", excantante de los Cantaritos de Oro

Natalie Vértiz deja "Estás en Todas" tras 6 años y Choca Mandros explica su salida: "La extrañaremos"

Melissa Klug luce su renovada figura en la playa y deja inesperado mensaje: "Aquí soy feliz"

últimas noticias
Karibeña