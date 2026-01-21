Laura Huarcayo regresa a la TV junto a Erick Elera y La Carlota en 'MQM': "Agradezco esta oportunidad"

A finales de 2025, María Pía Copello y Mario Hart anunciaron su salida del programa 'Mande Quien Mande'. Ahora, la modelo Laura Huarcayo regresa a la televisión con fuerza después de muchos años al lado de su compañero 'Carlota' y el actor Erick Elera.

¡Laura Huarcayo regresa a la TV!

Este 21 de enero, el programa 'Mande quien mande' regresó con fuerza este 2026 para una nueva temporada con nuevos conductores. Es así como después de varios años, Laura Huarcayo regresó con fuerza a la televisión y se reencontró con la 'Carlota' en una emotiva presentación.

La modelo reveló sentirse muy emocionada por su regreso y agradeció la oportunidad de volver nuevamente. Además, señaló que durante estos años dejó las pantallas por pasar tiempo con su familia, pero ahora vuelve para alegrar al público.

"Buenas tardes, qué lindo estar a tu lado. Agradezco esta oportunidad que la vida me da, yo al igual que muchas madres dejamos lo más bonito (el trabajo). Esto es algo que Dios me da. Creo que muchas personas, a veces, dejamos un poco de lado el trabajo y lo que nos gusta por la familia. Hoy aprovecho esta oportunidad, que también es para ellos y para llevar felicidad al público", dijo la conductora.

¡El ingreso de Erick Elera a 'MQM'!

El tercer conductor sorpresa que se suma a esta nueva temporada 2026 es Erick Elera. El artista estará por primera vez conduciendo en un programa de entretenimiento. Durante su presentación en vivo, el querido actor que interpreta 'Joel' señaló sentirse nervioso por su primer día, pero agradecido por la oportunidad.

"Llegue ahora en la mañana y ayer me enteré que estaba en el programa, tengo que agradecer a toda la gente que decía 'oye es Erick Elera'. Estoy muy contento, agradecido a América y a PROTV, gracias por la oportunidad de estar contigo y con Laurita (...) Estoy un poco nervioso", expresó el actor.

El público ha recibido con mucha emoción a los nuevos conductores del programa 'MQM'. Sin duda ha causado una gran conmoción la salida de María Pía Copello y Mario Hart, pero este nuevo trío pondrá toda el entretenimiento en las tardes para este 2026.

De esta manera, este es el nuevo equipo de conductores que estarán presentes en el programa 'Mande quien mande'. Laura Huarcayo, Erick Elera y la 'Carlota' pondrán a disfrutar a todo el público con lo mejor de sus segmentos.