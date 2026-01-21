Natalia Segura revela si planea tener otro bebé con Ignacio Baladán: "Sería por mi hijo"

Natalia Segura volvió a captar la atención de sus seguidores al sincerarse sobre dos temas que marcaron su semana: la posibilidad de tener un segundo hijo y un curioso incidente personal que se volvió viral en redes sociales. La influencer colombiana, pareja de Ignacio Baladán y madre de Lucca, de nueve meses, respondió con honestidad a este tema.

Natalia Segura reflexiona sobre la posibilidad de agrandar la familia

A través de una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, Natalia Segura habló sin filtros sobre la posibilidad de volver a ser madre. Pese a no atravesar un día sencillo, la influencer se tomó un momento para interactuar con sus seguidores, quienes le consultaron si planea darle un hermanito a su hijo Lucca.

Desde el interior de su auto y mientras esperaba que cambiara la luz del semáforo, la creadora de contenido expuso sus sentimientos reales frente a la maternidad. Lejos de romantizar el tema, Segura dejó claro que su postura parte más de pensar en su hijo que en un deseo personal.

"No sé si a muchas mamás les pasa, pero yo no quisiera ser mamá por segunda vez por mí, sino por mi hijo, no es que yo me muera por ser mamá de nuevo, pero al verlo tan feliz en compañía, sería incapaz de dejarlo solo, aunque dicen que los hijos únicos nunca extrañan lo que no tuvieron", expresó La Segura.

Sus palabras generaron una inmediata reacción entre sus seguidores, quienes compartieron experiencias propias sobre haber crecido como hijos únicos o con hermanos. Comentarios como:

"Es muy fuerte ser hijo único", "Cuánto hubiera dado yo por ser hija única" y "El mejor regalo de la vida es un hermano" inundaron la publicación, abriendo un debate sobre la crianza y la familia.

Natalia Segura pierde una carilla dental y lo toma con humor

En paralelo a esta reflexión personal, Natalia Segura protagonizó un episodio inesperado que rápidamente se volvió viral. A través de sus historias de Instagram, la esposa de Ignacio Baladán reveló que parte de una carilla dental se le rompió en medio de una celebración por la captura de Nicolás Maduro, noticia que la influencer compartió con entusiasmo en sus redes.

"¡Capturaron a Maduro! Venezuela es libre", se le escucha decir en un video grabado desde su cama, mientras su bebé se acercaba hacia ella. El clip, que también fue publicado en TikTok, mostraba a Natalia visiblemente emocionada por la noticia.

Sin embargo, poco después sorprendió a sus seguidores al mostrar una imagen en la que se evidenciaba la ausencia de parte de su diente. Lejos de alarmarse, Segura decidió tomarse el percance con humor.

"Pero si íbamos tan bien con lo de Maduro (y la clínica está cerrada hasta el lunes)", escribió junto a la fotografía.

La influencer explicó que no podía solucionar el problema de inmediato debido a que la clínica dental donde se atiende se encontraba cerrada. Aun así, dejó en claro que el inconveniente no opacó su alegría ni su postura frente a los hechos que celebraba.

Natalia Segura 'pierde' parte de su diente tras captura de Nicolás Maduro. (Instagram)

Una vez más, Natalia Segura demostró que su autenticidad es uno de los pilares de su éxito en redes sociales. Al reflexionar con honestidad sobre la maternidad y la posibilidad de tener un segundo hijo, así como al enfrentar con humor un inesperado percance personal, la influencer conecta con su público desde la naturalidad.