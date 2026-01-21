Leslie Shaw minimiza denuncia de César BK y que no vio la agresión del 'Prefe': "Que sea más machito"

El cantante César BK decidió denunciar a 'El Prefe' por agresión física y también incluyó a Leslie Shaw por agresión verbal. Ante esto, la 'gringa' solo atinó a responder minimizando todo lo que dijo el cantante señalando que solo quiere llamar la atención.

Leslie Shaw contra César BK

En el programa 'Amor y Fuego' fueron en busca de las declaraciones de Leslie Shaw luego de que César BK presentará una denuncia en contra de su novio 'El Prefe' y ella. La 'Barbie de la Cumbia' decidió responder señalando que el cantante estaría siendo exagerado con la verdadera situación que ocurrió.

"No sean exagerados, está muy princeso, que sea más machito (¿algo que le quieras decir directamente?) No, suerte", expresó ante las cámaras luciendo totalmente relajada ante las preguntas.

Afirma que no vio nada

En otro momento, la cantante afirma que ella estaba grabando sus TikTok cuando todo sucedió entre su prometido y César Bk, y por ello, no vio nada. Minimizando así las declaraciones que hizo el joven cantante en su contra, ya que él reveló que recibió agresiones verbales de ella.

"No sé ha pasado, yo estaba haciendo TikToks (ha mostrado algunos videos en un lugar campestre y que ahí han surgido algunas discusiones) imagínate en su cabecita, bien loquito es. (En la denuncia que ha puesto en la comisaría asegura que tu pareja le habría dado un golpe) Yo no vi nada, yo estaba haciendo Tiktoks", comentó.

Luego, Leslie Shaw señala que no deberían darle pantalla a César BK porque solo querría llamar la atención de las cámaras y atacando a la música que hace. Por ello, afirma que solo le gritó porque le habría estado molestando mientras estaban en el lugar.

"No le den importancia, ese chico eso quiere, que alguien le haga caso y hacerse famoso. Como su música es tan fea, pero no le hagan caso. Yo le grité porque me molestó que me estuviera fastidiando (¿En ningún momento lo agredieron?) No. Qué exagerado, qué princeso", sentenció finalmente la cantante de cumbia.

De esta manera, la artista Leslie Shaw declaró finalmente ante las cámaras de televisión tras ser acusada por César BK de haberlo agredido junto a su novio 'El Prefe'. La 'Barbie de la Cumbia' solo minimizó el trabajo del cantante y afirmó que solo estaría llamando la atención tras exagerar lo que ha sucedido, además señaló que solo se habrían defendido cuándo se encontraron.