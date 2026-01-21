Armonía 10 de Walther Lozada conmueve con emotivo mensaje tras ataque a bus: "La música no hace daño"

La cumbia peruana vuelve a estar en el centro de la preocupación. A días del ataque al bus de Armonía 10 de Walther Lozada en Trujillo, la reconocida orquesta decidió pronunciarse con un emotivo video que ha conmovido a cientos seguidores en redes sociales. El mensaje no solo muestra los daños materiales, sino también el miedo y la impotencia que hoy viven muchos artistas al salir a trabajar.

Armonía 10 de Walther Lozada comparte emotivo mensaje

A pocos días del ataque al bus de Armonía 10 de Walther Lozada, la agrupación compartió un emotivo video en redes sociales. Allí muestra cómo quedó su vehículo tras la detonación del artefacto explosivo en los exteriores de la discoteca Monasterio, en Trujillo.

El video, de apenas 38 segundos, fue compartido en las plataformas oficiales de la agrupación. En las imágenes se puede ver cómo quedó el bus de la orquesta tras el ataque con explosivos ocurrido en los exteriores de la discoteca Monasterio.

Desde los primeros segundos, el video de la agrupación impacta con una frase clara y directa: "De la alegría al miedo. Nuestro segundo hogar. Nuestra herramienta de trabajo. Atentaron contra nuestro bus".

Con esas palabras, la agrupación resume lo que vivieron tras el atentado. Una noche de trabajo, música y baile terminó marcada por el terror y la incertidumbre. En el mensaje, Armonía 10 de Walther Lozada deja en claro que la inseguridad no solo afecta a los ciudadanos comunes, sino también a los músicos que salen a cumplir con sus presentaciones.

"La delincuencia no respeta. Daña sueños, daña trabajos", recordando que detrás de cada show hay familias que esperan el regreso de sus seres queridos.

El atentado generó gran alarma entre los integrantes, quienes reconocen que salir a trabajar hoy se ha convertido en un riesgo constante. Aun así, decidieron alzar la voz para pedir que esta situación no siga normalizándose. Uno de los momentos más fuertes del pronunciamiento es cuando la agrupación reflexiona sobre lo que significa salir a trabajar en medio de la inseguridad.

En el video se escucha un mensaje que resume el sentir del gremio musical: "Trabajar no debería constarnos la vida".

A pesar del miedo vivido, Armonía 10 de Walther Lozada también agradeció que no se hayan registrado víctimas. El mensaje cierra con una frase que ha sido muy compartida por el público. La orquesta alzó la voz ante la creciente inseguridad en la música peruana.

"Gracias a Dios, no hubieron pérdidas humanas, pero queda el dolor, la impotencia y la preocupación de salir cada día solo a trabajar y llevar música. La música no hace daño. Trabajar no debería ser un riesgo. No más violencia", señalaron.

El apoyo del público y un llamado urgente

Tras la publicación del video, cientos de seguidores expresaron su respaldo a la orquesta. Los usuarios se unieron a su voz y reclamaron por la situación actual del país.

Comentarios como "El pueblo está con ustedes", "Gracias por alegrarnos con su música" y "Basta de violencia" inundaron las redes sociales.

Este atentado se suma a otros ataques recientes contra agrupaciones nacionales, lo que ha encendido las alarmas en el mundo de la música. Armonía 10, al igual que otros artistas, pide acciones concretas para frenar la delincuencia. Mientras tanto, la orquesta continúa firme, con el respaldo de su público y con un mensaje claro: la música no hace daño y salir a trabajar nunca debería poner en riesgo la vida de nadie.

En conclusión, el pronunciamiento de Armonía 10 de Walther Lozada evidencia el impacto real que la inseguridad viene teniendo en el trabajo de las agrupaciones musicales. Más allá de los daños materiales, el ataque ha puesto en primer plano el temor con el que hoy muchos artistas salen a cumplir sus presentaciones.