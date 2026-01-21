TikTok habría castigado a Moca con insólito bloqueo de en vivos hasta el 2070: "Me he creado mi nueva cuenta"

Una sanción poco común sacudió a la comunidad digital peruana. La creadora de contenido Moca reveló que TikTok restringió su cuenta para realizar transmisiones en vivo hasta el año 2070, medida que generó sorpresa y cuestionamientos por su severidad y el impacto en su carrera como influencer.

Restricción histórica y reacción en redes

La influencer dio a conocer la sanción a través de sus propias historias, donde explicó que su perfil Moca TikTok sigue activo, pero sin acceso a la función de transmisiones en vivo. Esta limitación impactó directamente en su dinámica de trabajo, ya que los directos representan una de las principales vías de interacción y monetización dentro de TikTok.

Ante este escenario, Moca tomó una decisión inmediata para no perder contacto con su audiencia. La creadora anunció la apertura de nuevas cuentas con el fin de continuar realizando transmisiones.

"Chicas, me he creado mi nueva cuenta para hacer full transmisiones porque por aquí no puedo hacer transmisiones hasta el 2070, así que entren", expresó en un mensaje que rápidamente se viralizó y fue replicado en otras plataformas.

La duración de la sanción generó una ola de comentarios y especulaciones. Usuarios señalaron que las restricciones en TikTok suelen durar días o, en casos más graves, semanas; sin embargo, una penalidad de varias décadas despertó dudas sobre un posible error del sistema, la acumulación de faltas previas o una sanción definitiva bajo criterios internos de la plataforma.

Mientras algunos seguidores mostraron su respaldo a la influencer y cuestionaron la transparencia de TikTok, otros recordaron que las normas de la red social son estrictas y que las infracciones reiteradas pueden acarrear consecuencias severas.

Advertencias previas y señales de riesgo

Con el paso de las horas, comenzaron a surgir versiones que apuntan a que la sanción no habría llegado de manera repentina. Tilza, conocida como 'La Única' y amiga cercana de Moca, reveló que existieron señales previas que advertían un posible problema con la cuenta.

Durante una transmisión en vivo, Tilza contó que días antes el perfil de la influencer desapareció temporalmente de la plataforma.

"Ya había indicios que hacían sospechar que Moca podría quedarse sin cuenta", señaló. Según su relato, el usuario dejó de aparecer en las búsquedas por un tiempo. "Tú entrabas a la plataforma y ponías '@mocatiktok' y ya no te aparecía. Pero ella tiene contactos y lo solucionó. La cuenta regresó a sus manos y pudo volver a hacer transmisiones", explicó.

Ese antecedente habría colocado a la creadora bajo un control más estricto. En TikTok, los perfiles que recuperan funciones tras una falta suelen quedar en observación. Pese a ello, Moca optó por retomar los directos desde su cuenta principal, debido a que sus perfiles alternativos no alcanzaban el mismo impacto ni audiencia.

Para Tilsa, esa decisión resultó clave en el desenlace. "Si tú sabes que tu cuenta corre riesgo, no hagas un live con tu cuenta de TikTok, eso es como un harakiri", afirmó, sugiriendo que la reincidencia elevó la gravedad de la falta y derivó en una sanción que calificó como definitiva.

El caso de Moca reabrió el debate sobre la proporcionalidad de las sanciones en redes sociales. Una restricción hasta el año 2070 no solo impacta su carrera, sino que también genera incertidumbre entre otros influencers y evidencia la necesidad de mayor transparencia en los procesos de sanción y apelación de las plataformas digitales.