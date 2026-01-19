Milett Figueroa desmiente rumores de ruptura con Marcelo Tinelli: "Seguimos juntos, ya lo aclaró él"

Milett Figueroa volvió al centro de la atención mediática tras los rumores de una supuesta separación con Marcelo Tinelli. Aunque medios argentinos afirmaron que la relación habría llegado a su fin luego de casi tres años, la modelo peruana salió a desmentirlo y aseguró que el vínculo continúa firme, pese a la distancia geográfica.

Celebraciones separadas avivaron las especulaciones

Las versiones de una supuesta ruptura surgieron luego de que Milett Figueroa y Marcelo Tinelli pasaran las fiestas de fin de año en países distintos. Tinelli celebró en Argentina junto a sus hijos, mientras la modelo permaneció en Perú con su familia, lo que algunos medios interpretaron como un distanciamiento.

La controversia tomó mayor fuerza tras los comentarios del periodista Pepe Ochoa, quien abordó el tema en el programa El Ejército de la Mañana. Durante su intervención, afirmó que la relación habría terminado por decisión de Tinelli y que ambos ya no tendrían motivos para continuar juntos.

"Milett tuvo una entrevista donde le preguntaron por unos personajes peruanos y evitó algunas preguntas... En ese momento le pregunte a Marcelo si de esto sabia y me dice es raro. Me parece que de ahí ahora eso un poco los distanció", aseguró el comunicador. Además, sostuvo que la pareja evitaría confirmar la ruptura de manera oficial debido a compromisos televisivos pendientes.

Estas declaraciones generaron una ola de comentarios en redes sociales y reavivaron el debate sobre la estabilidad de la relación, que desde sus inicios ha sido seguida de cerca tanto en Perú como en Argentina.

@rkt696 Milett aclara que no se separó de Marcelo Tinelli ♬ sonido original - rkt696

Milett Figueroa aclara que la distancia responde a compromisos laborales

Ante la magnitud de las especulaciones, Milett Figueroa decidió pronunciarse y aclarar que la distancia entre ambos responde exclusivamente a temas profesionales. La modelo explicó que atraviesa una etapa intensa de grabaciones en Perú, mientras Marcelo Tinelli continúa con sus actividades en Argentina, lo que ha obligado a que se mantengan temporalmente en países distintos.

"Me dice 'Gracias por preguntar, seguimos juntos. Ya lo aclaró él (por Tinelli) también. Yo estoy grabando por aquí, estoy en Perú, pero termino y vuelvo. Pepe no le atiende a Marce porque Marcelo tampoco entiende por qué está diciendo eso. Mimy tampoco se lo dijo a Pepe'", expresó la modelo, dejando en claro su molestia por la información difundida.

Tanto Figueroa como Tinelli coincidieron en desmentir los rumores y reafirmaron que su relación continúa estable. Las declaraciones de ambos dejaron en evidencia que no existe una ruptura y que la separación física no ha afectado el vínculo sentimental que mantienen desde hace casi tres años.

En conclusión, la aclaración de Milett Figueroa pone fin, al menos por ahora, a las versiones que anunciaban el fin de su romance con Marcelo Tinelli. Aunque la distancia y los compromisos laborales alimentaron las especulaciones, la pareja dejó claro que sigue unida y que la relación se mantiene firme, pese a los rumores que periódicamente rodean su vida sentimental.