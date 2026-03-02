Janet Barboza se luce con galán en redes y la encaran en vivo: "El primer filtro es si el perro lo quiere"

Janet Barboza volvió a estar en el centro de la atención luego de que en redes sociales circularan fotos donde aparece muy cercana a un misterioso galán. Las imágenes, donde se les ve agarrados de la mano y en actitud cariñosa, generaron revuelo y fueron mostradas en pleno programa "América Hoy", dejándola totalmente sorprendida.

La conductora no imaginó que sus propias fotos serían expuestas en vivo, lo que provocó un momento tenso pero también lleno de bromas en el set. Sus compañeros no dudaron en preguntarle directamente sobre su vida amorosa y si este hombre sería algo más que un simple amigo.

Janet Barboza es sorprendida en vivo por fotos con galán

Janet Barboza volvió a estar en boca de todos luego de que se mostraran imágenes en "América Hoy" donde se luce con un galán en redes sociales. En las fotos se les ve compartiendo momentos cercanos, incluso junto a un perro, lo que llamó aún más la atención de los conductores del programa.

Durante la emisión, Edson Dávila lanzó la pregunta que abrió el tema sentimental. Frente a esto, la popular "Rulitos" respondió con calma y sin confirmar ningún romance.

"¿Qué tal con el amor? ¿Cómo te va?", cuestionó Edson. "Tranquila, como siempre. Como siempre, tranquila, maravillosa, encantada. Amando la vida, amando mi trabajo, amando lo que hago, amando 'América Hoy'", señaló Janet.

@ameg_pe 02.03.26 | Janet Barboza se luce con misterioso galán en redes y la encaran en vivo. Fuente: América Hoy ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

De pronto, pusieron las imágenes en pantalla. Ella reaccionó visiblemente nerviosa ante la sorpresa. Luego, sus compañeros bromearon sobre el perro que aparecía en las fotos junto al misterioso galán. Para ellos, ese detalle indicaría que el hombre ya tendría cierta cercanía con su entorno personal. Fue ahí cuando Janet dejó entrever su forma de ver las relaciones.

"¿Pero qué dice eso? ¿Qué es esa foto? ¿Qué significa?", dijo la conductora al ver las fotos frente a todo el público. "Si ya quiere al perro, olvídate", mencionó Edson. "Es el primer filtro. Si quiere al perro, si el perro lo quiere a él, mejor dicho", expresó entre risas en pleno programa en vivo.

A pesar de las insistentes preguntas sobre el supuesto romance, la conductora evitó confirmar cualquier relación sentimental y dejó claro que puede salir con quien desee. Incluso, cuando insinuaron que podría tratarse de algo más serio, respondió con firmeza.

"(Edson: Ya no te voy a molestar con el Trujillo, no te voy a molestar) ¿Es que una ya no puede tener amigos?... (¿No vas a decir el nombre?) Tengo amigos, yo puedo salir con mis amigos", afirmó Janet.

Le recomiendan que se arriesga y confiesa su sorpresa

Durante el programa, Janet recibió una lectura de cartas del tarotista Frank Mendizábal, quien le aseguró que tiene un panorama amoroso positivo, pero que sus miedos podrían frenarla. Sus compañeros la animaron a arriesgarse y abrir su corazón.

"Tienes 10 cartas y las 10 son positivas. Lo bonito de esto es que no hay presión ni por tu parte ni por la otra persona. Tienes el as de bastos, que representa confianza y seguridad, pero también el dos de espadas, que habla de tus miedos. Trata de jugártela, arriesgártela (...) porque tienes cartas muy bonitas", le dijo Frank. A lo que Edson añadió: "Arriésgate, dice lo que sientes, abre tu corazón".

Asimismo, también se mostró un poco incómoda por la exposición de su vida privada y por el seguimiento a sus redes sociales. Recalcó que no se esperaba que la encaren con esas fotos.

"Yo quiero comentarle al público que, reinas hermosas, esto yo no lo sabía. Me han agarrado de sorpresa. Andan stalkeando mis redes sociales. Ya sé a quiénes voy a sacar de mis redes sociales. Voy a poner en privado", señaló, dejando claro que no esperaba que sus fotos fueran expuestas en vivo.

En conclusión, Janet Barboza dejó claro que no piensa presionarse con el amor y tomó la situación con humor, mientras sus compañeros seguían bromeando sobre un posible romance. Por ahora, la conductora no ha confirmado ninguna relación, pero sus fotos y sus respuestas en vivo han encendido las redes y dejado a muchos con la duda sobre si el amor volvió a tocar su puerta.