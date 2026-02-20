Janet Barboza sobre 'Churrito' Hinostroza tras rumores de ruptura con Masiel Málaga: "El tramposo no cambia"

El compromiso entre Masiel Málaga y el exfutbolista Hernán Hinostroza, "Churrito", parecía avanzar con paso firme hacia el matrimonio pero surgieron rumores de ruptura al dejar de mostrarse juntos con la misma frecuencia y aunque reaparecieron en una transmisión en vivo, Janet Barboza cuestionó la estabilidad de la relación.

Janet Barboza arremete contra 'Churrito'

Durante la última edición del programa América Hoy, Janet Barboza no dudó en expresar su desconfianza hacia el exjugador. La conductora recordó el pasado sentimental de Hinostroza y puso en duda que haya cambiado su comportamiento en esta nueva etapa con la salsera.

"El tramposo no cambia, solo descansa. Al 'Churrito' Hinostroza le conocemos a Yahaira, Katy García y con todas, terminaba siéndolo infieles, a todas. ¿Por qué con Masiel tendría que ser diferente?, ¿porque le ha regalado sortijas?, Masiel abre los ojos, hay demasiadas 'red flags'", sentenció la popular 'Rulitos'.

Barboza también cuestionó que Masiel considere que el futbolista ahora es un "lobo domesticado" por el simple hecho de haberle entregado anillos de compromiso. Para la conductora, los constantes cambios en redes sociales —como dejarse de seguir en varias oportunidades— reflejan inestabilidad.

"La semana pasada sale ella mostrando contenta que ya cambió, ella cree que por haberle dado dos sortijas, el hombre cambió. No, los tramposos no cambian, descansan. En un mes se han dejado de seguir 4 veces, hay toxicidad", afirmó.

Además, Janet dejó entrever que la relación podría beneficiar más a Masiel en términos de exposición mediática.

"Lo importante es que esta relación, no le ve futuro. Yo le doy máximo 2 meses, yo no sabía quién era Masiel, lo importante es que ahora estamos hablando de ella. Tenemos que reconocerle algo al 'Churrito', mujer con la que sale, mujer que se hace famosa. A Masiel nadie la conoce", agregó, encendiendo aún más la polémica.

Masiel Málaga niega ruptura y aclara rumores

Ante el revuelo, Masiel Málaga decidió pronunciarse a través de sus redes sociales. En una transmisión en vivo, la cantante respondió directamente a quienes aseguraban que su compromiso había terminado.

"Ustedes paran bien atentos, ¿no?, si pongo una foto, si le sigo o no le sigo. No te sigo ni te seguiré", comentó inicialmente, cuestionando el seguimiento constante de los usuarios.

La salsera explicó que no eliminaron fotografías de la relación, sino que optaron por ocultarlas por motivos de seguridad. "Yo les voy a explicar, no hemos borrado las fotos, la hemos ocultado por un tema de seguridad", sostuvo.

También abordó las especulaciones sobre el anillo de compromiso. Algunos seguidores notaron que no lo llevaba puesto en ciertas publicaciones, lo que alimentó los rumores. No obstante, Masiel descartó cualquier separación.

"Tengo dos anillos (yo tengo dos también), han salido cosas (¿Qué han salido?) que dicen que habíamos terminados. O sea si borramos algo, ¿depende nuestra relación?, no hay forma. Pero igual no entro en detalles tampoco", declaró, mientras Hinostroza aparecía detrás de ella durante la transmisión.

