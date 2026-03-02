Laura Spoya reflexiona sobre su choque tras regresar a 'La Manada': "Es mi última oportunidad"

Hace varias semanas, Laura Spoya sufrió de un fuerte choque con su auto que fue llevada de emergencia para ser operada. Aunque tenía que tener más semanas de descanso, ha decidido a su rutina anterior regresando al podcast 'La Manada'.

¿Qué dijo Laura Spoya en su regreso?

El fin de semana, Laura Spoya regresó a su programa 'Al Sexto Día' donde señaló que poco a poco estaría regresando a sus actividades aún en contra de las indicaciones de su doctor. Es así como hoy regresó oficialmente al podcast de 'La Manada' junto a Mario Irivarren y Gerardo.

"Quiero decir que hemos llegado más temprano y hemos empezado más tarde porque hemos tenido reunión previa para saber cómo empezar (para que no la cagues) exacto, como los gatos, esta es mi séptima vida, ya no me quedan más, esta es la última", expresó la modelo.

En otro momento, la exreina de belleza cuenta que considera que le han dado una segunda oportunidad tras el accidente porque por poco quedaba parapléjica, y se salvó por muy poco.

"Lo de la vértebra fue por un pedacito lo que impidió que me quedara parapléjica. El milímetro que cambió mi vida. Esto para mí es una segunda oportunidad, la última oportunidad y por algo estoy aquí. Uno no se salva de un accidente tan aparatoso por suerte", agregó.

Acepta que trató de huir de sus problemas

Durante su conversación, Laura Spoya señala que tras el accidente que vivió pensó irse a Cusco e incluso, ya buscaba una casa para estar desconectada por un año producto del miedo. Aunque reflexionó y decidió afrontar todos los problemas y dar la cara, según reveló en vivo.

"Soy humana, sé que la cag..., siempre me ha gustado vivir la vida cada día sin pensar demasiado. Esto ha sido un choque interno fuerte para reestructurar mi vida completa. Cuando pasó todo esto empecé a buscar una casa en Cusco para irme durante un año, pero no es huir de tus problemas, sino apechugarlos", señaló la modelo en el programa en vivo.

De esta manera, la modelo señaló que se encuentra de regreso y su vida ha tenido que cambiar para adaptarse en su recuperación, pero que eso no la limitará a seguir trabajando como se debe. Por ello, Laura Spoya afirma que ha reflexionado a raíz de todo lo que ha vivido tras el fuerte accidente que tuvo y de la cual salió viva.