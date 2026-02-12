Madre de Laura Spoya reveló que la exreina de belleza está en UCI: "Necesita una operación"

En la madrugada, Laura Spoya tuvo un grave accidente vehicular donde terminó chocando contra una pared y fue llevada rápidamente para ser atendida. Ahora, la madre de la modelo ha revelado que su hija tendría que ser operada y actualmente está en UCI.

Madre de Laura Spoya revela estado de su hija

El medio de 'Exitosa Noticias' pudo entrevistar a July Solano, madre de Laura Spoya, tras salir de la clínica donde es atendida la exreina de belleza tras el grave accidente que tuvo. Es así como reveló que su hija se encuentra internada en la Unidad de Cuidados Intensivos y que muy pronto sería llevada a una cirugía por un problema en su vértebra tras el choque.

"Está estable, ya saben que está en UCI, necesita una operación tiene un problema en la vértebra, pero está estable. Cualquier cosa mañana le estaremos informando, está adolorida, el impacto ha sido grande", expresó.

Tras ser consultada sobre los comentarios de que aparentemente la modelo estaría manejando en estado etílico después de una fiesta, la señora se mostró claramente incómoda y reveló que no deberían especular afirmando que deberían seguir lo que indica el parte policial.

"Se presume, pero nada que ver (¿Ella ha podido decirle algo? porque hay muchas especulaciones) siempre especulan, hay un parte policial, entonces investiguen", aclaró.

¿Qué dice el parte policial?

En las primeras horas de la mañana, la comisaría PNP Monterrico difundió el parte oficial del accidente. El documento precisa que el instructor ST3 PNP Álvarez Obregón Víctor Aurelio, quien realizaba patrullaje de rutina, recibió una alerta desde la central de serenazgo sobre un siniestro vehicular en la zona.

Al llegar al lugar, el agente verificó el "despiste del vehículo" conducido por Laura Spoya. El informe detalla que la camioneta presentó daños materiales en la parte frontal, con abolladuras visibles en el parachoque, y que quedó inoperativa tras el impacto.

Según el parte, la exreina de belleza explicó que el agotamiento por trabajo la llevó a quedarse dormida mientras manejaba. Esta situación habría provocado que perdiera el control de la unidad, invadiera el carril contrario y finalmente chocara contra la pared.

De esta manera, Laura Spoya se encuentra internada en UCI tras el accidente, según reveló su madre a los medios de prensa. Además, de que sería operada por una complicación en su vértebra en las próximas horas. Por el momento, su progenitora no quiso dar más detalles sobre lo sucedido.