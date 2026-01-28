Doña Martha explica por qué Milett Figueroa publicó fotos con su ex 'Pato' Quiñones: "Fue una etapa sana"

Doña Martha salió al frente para aclarar la polémica que se armó luego de que Milett Figueroa publicara fotos del recuerdo junto a su expareja 'Pato' Quiñones. La mamá de la modelo explicó que se trató de una etapa importante en la vida de su hija y descartó cualquier problema con Marcelo Tinelli.

Doña Martha cuenta por qué Mieltt subió fotos con su ex

En una entrevista en el programa "Amor y Fuego", doña Martha habló sobre los rumores de distanciamiento entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli, luego de que la modelo compartiera imágenes con su expareja 'Pato' Quiñones del 2016, cuando participó en "El Gran Show".

Sobre las fotos, doña Martha recalcó que pertenecen a una etapa profesional importante, cuando Milett ganó el reality de baile. Por ello, no vio razón para ocultar ese recuerdo.

"Tenía que ponerlo porque fue 'El Gran Show donde ganó' y entonces qué haría, ¿cortaba la partecita esa? No. Normal, fue una etapa de su vida sana que no hubo nada malo tampoco y no tenía por cortarlo", sostuvo.

Además, descartó por completo que Marcelo Tinelli se haya incomodado o mostrado celoso por la publicación. Por el contrario, aseguró que él entiende perfectamente el pasado de su pareja y la respeta.

"No, no. Imagínate pues es hace más de 10 años, él es un hombre preparado, un hombre de mundo, un hombre sabe lo que tiene a su lado y sabe quién es él", explicó.

El mensaje de amor de Marcelo Tinelli y los rumores

Lejos de molestarse, Marcelo Tinelli tuvo un gesto que fue muy comentado en redes sociales. El conductor argentino dedicó un emotivo mensaje a Milett, resaltando su esfuerzo, crecimiento y constancia a lo largo de los años.

"Qué maravillosos 10 años, mi amor. Toda una vida dándole duro para lograr tus objetivos y tus sueños. Tienes que sentirte orgullosa de todo lo que has logrado y te falta lo mejor y con tus ganas vas a lograr todo lo que te propongas. Y con esa sonrisa divina y tu enorme talento, el mundo es tuyo. Te amo, mi vida hermosa", escribió.

Este detalle fue interpretado por muchos como una clara muestra del buen momento que atraviesa la pareja, dejando sin piso las especulaciones de crisis. Los rumores de distanciamiento de Tinelli y Milett aparecen cada cierto tiempo en Argentina. La madre de Milett fue clara al asegurar que la pareja atraviesa un gran momento y que los comentarios negativos no han afectado su relación.

"Bueno, gracias a todo esto se quieren más todavía y se apoyan más y están más enamorados que nunca. Entonces, no podemos ni siquiera renegar porque está todo perfecto", afirmó sobre la etapa actual de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa.

Además, doña Martha se refirió a Patricio Parodi, quien fue vinculado con Milett por la prensa argentina. Elogió al chico reality por no colgarse de la coyuntura.

"Han patinado bien feo, pues, ¿no? Poniendo un nombre de este muchacho que es un caballero de verdad con un cariño y un saludo con todo respeto. Este muchacho se nota que es un muchacho bien criado, ¿no? Que no se sube a ningún coche", señaló.

En conclusión, doña Martha dejó en claro que las fotos de Milett Figueroa con 'Pato' Quiñones solo fueron un recuerdo de una etapa positiva en su vida y que hoy su presente está enfocado en su relación con Marcelo Tinelli. Con estas declaraciones, la madre de la modelo buscó cerrar la polémica y reafirmar que el amor entre su hija y el conductor argentino sigue firme, estable y lleno de apoyo mutuo.