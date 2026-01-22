Milett Figueroa niega haber terminado su relación con Marcelo Tinelli: "Todo está muy bien"

Desde casi el inicio de su relación romántica, los medios argentinos siempre han rumoreado sobre la separación de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli. Ahora que de nuevo empezaron los rumores, la modelo peruana decidió desmentirlo de manera inmediata.

Milett afirma que sigue con Marcelo Tinelli

A través del programa 'Amor y Fuego', Milett Figueroa fue entrevistada mientras paseaba a su perrito y la modelo quedó sorprendida por las cámaras. La joven modelo señaló que no ha terminado su relación con Marcelo Tinelli, como lo dio entender varios medios argentinos y un amigo cercano de él.

"Todo está muy bien, estamos juntos, pero no me puedes interceptar paseando a mis perros porque es una zona privada (...) es mentira. Todo muy bien con Marcelo", expresó.

Sobre los rumores de una supuesta relación con Patricio Parodi y de haber pasado la Navidad junto a él, la peruana también fue tajante y señaló que eso también es mentira.

"(Una tercera persona que sería Patricio Parodi) Es mentira todo", agregó.

Según el reportero, hay un rumor de que Marcelo Tinelli llegaría muy pronto a Lima para visitar a su pareja Milett. Probablemente, para desmentir todos los rumores de fin de su relación y para pasar tiempo con ella.

¿Qué dijo Patricio Parodi?

En el lanzamiento de la nueva temporada de 'Esto es Guerra', el streamer Patricio Parodi decidió unirse con los panelistas para responder acerca de los rumores que la vinculan con Milett Figueroa. El chico reality decidió responder a la prensa argentina de LAM y al periodista 'Pepe' Ochoa.

"Yo no hablo con Milett, no hablo con ella, no tenemos ningún chat. Desde hace años no hablo con ella, pero obviamente le deseo lo mejor. Me sirve jugar a la ambigüedad, me sirve, pero no lo voy hacer. Milett es amiga de mi hermano desde que tenía 15, pero era conocida. Cuando ingreso a Esto es Guerra había más confianza ahí porque la conocía, pero nunca nació un romance", expresó.

Es así como el ex de Flavia Laos dejó en claro que no tiene un vínculo amoroso con la pareja de Marcelo Tinelli. Así mismo, señala que no supo que estaban siendo relacionados hasta el día de hoy que vio varios videos en las redes sociales sobre las declaraciones del medio argentino.

De esta manera, Milett Figueroa cansada de los constantes rumores que ocurren a su alrededor, señaló que no ha terminado con Marcelo Tinelli y tampoco tiene una relación con Patricio Parodi.