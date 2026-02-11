María Becerra quedó impactada al escuchar al público de Corazón Serrano cantar sus temas: "Una locura"

María Becerra vivió una de las noches más especiales de su carrera en el Perú. La cantante argentina se presentó en el aniversario 33 de Corazón Serrano y quedó impactada al escuchar que miles de personas coreaban sus temas.

María Becerra en shock al escuchar al público cantar sus temas

María Becerra regresó al Perú con mucha ilusión, pero lo que vivió en el aniversario 33 de Corazón Serrano fue más de lo que esperaba. La cantante argentina confesó que quedó en shock al escuchar a miles de personas cantar sus canciones en el Estadio San Marcos. La artista no ocultó su emoción y contó que ese momento la sorprendió por completo. Para ella, fue una experiencia inolvidable.

María Becerra contó que no imaginó que el público de Corazón Serrano, que suele seguir la cumbia, también supiera sus canciones de memoria. Por eso, cuando empezó a escuchar al estadio corear sus temas, no lo podía creer.

"Eso me pareció una locura porque yo sé que la gente que escucha Corazón Serrano es diferente al público que me escucha a mí viste que a mí lo mío es como más lo urbano más la gente de otra edad, capaz, y me resorprendió", declaró para "Más Espectáculos".

La sorpresa fue tan grande que decidió comprobarlo por ella misma en pleno show. Para la argentina, ese gesto del público fue algo muy especial.

"O sea me saqué un auricular para escuchar porque digo: '¿Qué están cantando? ¿"Adiós"?' cuando yo entré y la estaban cantando todos y no lo podía creer", contó emocionada. "Así que fue hermoso, no lo podía creer", añadió, dejando claro que se llevó uno de los recuerdos más lindos de su carrera.

La versión en vivo de "7 VIDAS" llegará a plataformas

Además del impacto por el cariño del público, María Becerra también habló de la nueva versión de "7 VIDAS" junto a Corazón Serrano. La canción fue presentada en vivo y tuvo una gran respuesta. La cantante adelantó que esa versión, tal cual sonó en el estadio, será lanzada oficialmente.

"Y lo vamos a hacer la versión del vivo la vamos a sacar, así como salió tal cual del vivo y orgánica, con toda la gente, con todo, porque eso era lo que nos gustaba y también lo que le gusta Corazón Serrano", explicó.

María destacó que la agrupación peruana se caracteriza por sus presentaciones en vivo, por eso decidieron mantener esa energía real. Confirmó que los fans podrán revivir ese momento especial tal como se vivió en el escenario, con el público cantando a todo pulmón.

"Viste que ellos se destacan mucho por sus versiones en vivo. Entonces, nada, de ahí del vivo directamente a las plataformas", aseguró.

En conclusión, la visita de María Becerra al Perú no solo fue un show más. La artista se llevó una sorpresa enorme al escuchar que el público de Corazón Serrano sabía sus canciones de principio a fin. Entre emoción, gratitud y nuevos proyectos musicales, la argentina dejó claro que esta presentación fue una de las más impactantes de su carrera. El Perú, una vez más, la hizo sentir como en casa.