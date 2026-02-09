María Becerra queda encantada tras probar carapulcra en restaurante de Lima: "No puede ser, todo es rico"

La cantante argentina María Becerra está disfrutando al máximo su visita al Perú y no solo por la música. La artista llegó a Lima para presentarse como una de las invitadas internacionales por el 33.º aniversario de Corazón Serrano, pero también se dio tiempo para saborear la comida peruana, una de las más reconocidas del mundo.

María Becerra come carapulcra en restaurante limeño

El último fin de semana, la intérprete sorprendió a sus seguidores al publicar un video en TikTok desde un restaurante ubicado en Pueblo Libre. En las imágenes se le ve probando carapulcra, uno de los platos más tradicionales del país, y su reacción fue inmediata. Apenas vio el tamaño del plato, no pudo ocultar su sorpresa y bromeó con que alcanzaría para todo su equipo.

Mientras degustaba el platillo, María Becerra dejó en claro que quedó totalmente encantada con el sabor. El video superó el millón de vistas y recibió cientos de comentarios de fans peruanos que celebraron su entusiasmo por la comida nacional. La carapulcra venía acompañada de lechón, yuca y ensalada de cebolla. Además, tomó pisco sour, comió helado, marciano de maracuyá y compró gaseosa Inca Kola.

"No puede ser, todo es rico", dijo la cantante emocionada, frase que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

La chicha morada y tallarines verdes también la conquistaron

Esta no es la primera vez que la cantante muestra su amor por la gastronomía peruana. En el mismo video y en otros clips compartidos durante su estadía, confesó que es fanática del ceviche, la salsa huancaína y el lomo saltado, platos que siempre busca cuando visita el país. Incluso se animó a hacer una comparación que fue muy bien recibida por sus seguidores.

"Yo soy fanática de la gastronomía peruana. La comida argentina y la peruana están ahí, mano a mano", comentó, dejando en claro el respeto y cariño que siente por ambas cocinas. Para muchos usuarios, ese comentario fue una muestra de lo mucho que disfruta estar en el Perú.

Pero la experiencia culinaria no terminó ahí. María Becerra también probó la clásica chicha morada y, una vez más, quedó encantada. La cantante explicó que siempre le gusta probar las bebidas típicas de cada país que visita y compartir esas experiencias con sus fans. Al describir su sabor, lanzó una frase que sacó sonrisas en redes sociales.

"Es como un chupetín hecho jugo", dijo entre risas, provocando una ola de comentarios positivos y mensajes invitándola a seguir probando más platos peruanos.

Cercana, sencilla y conectada con el público

Durante su paso por Lima, María Becerra también grabó contenido junto a varios creadores peruanos como Valentino, Valeria Saavedra, Josi y Melissa Paredes. Estos encuentros reforzaron la cercanía que la artista mantiene con sus seguidores y con el público latino en general.

Además, este lunes 9 de febrero fue entrevistada en el podcast 'La Manada', donde contó detalles de su experiencia en el país, tanto en lo musical como en lo personal. Además, dio detalles de su nuevo álbum "Quimera".

En conclusión, con su carisma, su sencillez y su amor por la comida peruana, María Becerra dejó en claro que su visita al Perú fue mucho más que un concierto. Fue una experiencia completa que conquistó su paladar y, de paso, el corazón de sus fans peruanos.