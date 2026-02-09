Susana Alvarado de Corazón Serrano cantó con María Becerra y redes reaccionan: "No es su registro vocal"

María Becerra reafirmó su cercanía con el público peruano tras su presentación enel concierto por el 33 aniversario de Corazón Serrano en el Estadio San Marcos. La artista argentina protagonizó momentos que marcaron la noche, tras su interacción con integrantes de la agrupación piurana que dejó presentaciones aplaudidas y también criticas.

Susana Alvarado recibe críticas tras cantar con María Becerra

La aparición de María Becerra se dio con gran expectativa. La cantante abrió su participación interpretando su exitoso tema 'Adiós', acompañada por Susana Alvarado. La colaboración despertó una respuesta inmediata del público presente, que celebró el cruce musical entre la artista argentina y una de las voces más conocidas de Corazón Serrano.

Minutos después, el ambiente alcanzó uno de sus puntos más altos cuando Becerra se unió a Cielo Fernández para interpretar el 'Mix Poco Yo', momento que fue ampliamente celebrado por los asistentes. La artista también aprovechó su visita para anunciar el estreno de su nueva canción, 'Siete vidas', por primera vez en vivo.

Para esta ocasión, María Becerra compartió escenario con Briela Cirilo, con quien interpretó el nuevo sencillo en formato dúo, recibiendo aplausos y ovaciones del público. En términos generales, la presentación de la argentina junto a Corazón Serrano dejó buenas sensaciones en el recinto.

Sin embargo, las redes sociales reaccionaron con dureza ante algunos detalles del show. Varios usuarios cuestionaron el desempeño vocal de Susana Alvarado durante la interpretación de 'Adiós', señalando que el registro no habría sido el más adecuado para su voz. Entre los comentarios más repetidos se leyeron frases como:

"No es su nota para Susana por registro vocal", "Susana no daba para esa canción", "Le quedó grande" y "Se nota su nerviosismo". Estas opiniones abrieron un debate entre los seguidores de la agrupación, quienes defendieron y criticaron la presentación por igual.

Dilbert Aguilar protagoniza uno de los momentos más emotivos de la noche

Otro de los momentos más aplaudidos de la noche llegó con la aparición de Dilbert Aguilar, conocido como el "Pequeño gigante de la cumbia". Su ingreso al escenario desató una ovación inmediata del público, que acompañó de principio a fin la interpretación del clásico 'Vuela palomita', llenando el estadio de emoción y nostalgia.

La participación del cantante no terminó ahí. Dilbert Aguilar se unió en dúo con Ana Lucía Urbina, una de las voces más representativas de Corazón Serrano, para interpretar 'No te preocupes por mí'. Esta colaboración generó todo tipo de racciones en redes con comentarios como:

"Es uno de los maestros de la cumbia peruana", "El pequeño gigante merece muchos homenajes", "Al final hizo llorar el chato" y "Qué linda, amo esa canción" reflejaron el impacto emocional que generó su presencia en el escenario.

El aniversario 33 de Corazón Serrano dejó una noche marcada por contrastes. La presencia de María Becerra reforzó el alcance internacional de la agrupación y generó momentos memorables, aunque también abrió paso a críticas en redes sociales. En paralelo, la aparición de Dilbert Aguilar se convirtió en uno de los instantes más emotivos del concierto.