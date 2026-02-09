Son Tentación explota las redes al anunciar 'colaboración' con Lady Gaga en 'Die With a Smile': "Se vienen cositas"

El show de medio tiempo del Super Bowl 2026 fue uno de los más comentados del año gracias a Bad Bunny y la aparición sorpresa de Lady Gaga, quien interpretó "Die With a Smile" en versión latina, una actuación que celebró la música y cultura latina y generó reacciones creativas de artistas peruanos como Son Tentación en redes sociales.

¿Son Tentación colaborará con Lady Gaga?

Tras el espectáculo, el grupo salsero peruano Son Tentación, generó sorpresa entre sus seguidores con publicaciones que insinuaban una colaboración con Lady Gaga en la canción "Die With a Smile". En una imagen creada con inteligencia artificial se ve a las integrantes de Son Tentación junto a Lady Gaga, junto a un mensaje que despertó expectación:

"Queríamos guardar el secreto más tiempo pero... se vienen cositas. A fuegooo", escribió el grupo en su cuenta oficial, en un post que rápidamente obtuvo miles de reacciones.

Más allá de la imagen, otro video viral que circuló fue el de un tiktoker apodado Zagaladas, quien parodió a Paula Arias en una supuesta llamada organizando detalles para la grabación del tema junto a otras salseras como Yahaira Plasencia, Amy Gutiérrez o Daniela Darcourt. La propia Paula reaccionó al video con humor, indicando:

"Tal cual Dios mío qué manera de reírme tanto eres lo máximo... te pasaste mejor hagámoslo todas juntas", comentó la artista, mostrando que tomó la broma con ligereza y buen ánimo.

Aunque la publicación causó entusiasmo entre fans, no hay confirmación oficial de una colaboración real, y el contenido parece responder más a la creatividad digital que a un anuncio formal de producción musical, aunque sí refleja cómo el espectáculo de Bad Bunny ha trascendido fronteras e influido en la cultura pop latinoamericana.

Perú presente en el Super Bowl 60

El Super Bowl 60 convirtió el Levi's Stadium en una celebración de la cultura latina. Bad Bunny, ofreció un espectáculo que combinó ritmos, símbolos y mensajes de identidad regional. Durante su presentación, rindió homenaje a América Latina y a las comunidades migrantes que forman parte de Estados Unidos.

Uno de los momentos más emotivos llegó en la recta final del show, cuando Bad Bunny tomó el micrófono y comenzó a mencionar a diversos países de la región. Entre ellos, Perú ocupó un lugar destacado mientras banderas de cada nación recorrían la pasarela del escenario.

"God bless América. Sea Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Brasil, Colombia, Venezuela, Guyana, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, México, Cuba, República Dominicana, Jamaica, United States, Canadá and my motherland, mi patria, Puerto Rico. Seguimos aquí", expresó el artista, resaltando la unión latinoamericana y el valor de la migración.

La participación de Bad Bunny en el Super Bowl 2026 reforzó la presencia latina en uno de los escenarios más importantes del entretenimiento global. La versión salsera de "Die With a Smile" y la reacción de Son Tentación evidenciaron cómo la música conecta culturas, mientras el entusiasmo del público confirmó el impacto del show y el orgullo que despertó en países como Perú.