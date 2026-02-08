Bad Bunny hace historia en el Super Bowl 2026: Así fue su épico show con Lady Gaga y Ricky Martin

El Super Bowl 2026 fue testigo de un hito cultural que quedará grabado en la historia. Bad Bunny se apoderó del escenario principal con un espectáculo de medio tiempo sin precedentes. El 'Conejo Malo' no estuvo solo, acompañado de grandes artistas invitados, logró hacer vibrar a todos los espectadores y celebrar el poder de la música latina ante el mundo.

Inicio electrizante junto a grandes estrellas

El escenario del Super Bowl 2026 fue testigo de un histórico show de medio tiempo. Bad Bunny, junto a invitados de lujo como Lady Gaga y Ricky Martin, brindó un gran espectáculo cargado de orgullo latino y una energía arrolladora que paralizó al mundo.

Desde el Levi's Stadium en Santa Clara, Bad Bunny inició su presentación al ritmo de 'Tití me preguntó'. Luego, apareció sobre el techo de su icónica casita para interpretar 'Yo perreo sola', mientras la cámara revelaba a invitados de lujo como Karol G, Jessica Alba y Pedro Pascal.

"Las mujeres en el mundo entero deberían andar sin miedo", expresó Bad Bunny durante el inicio de su presentación.

El espectáculo continuó con éxitos como 'Safaera' y 'Voy a llevarte pa PR', junto a pequeños extractos de temas de Daddy Yankee y Tego Calderón. Finalmente, Bad Bunny dio la bienvenida a la "fiesta más grande del mundo" cantando 'EoO'

Bad Bunny y Lady Gaga

El show no tardó en elevarse a otro nivel cuando apareció Lady Gaga, quien sorprendió al interpretar una versión en salsa de 'Die With a Smile' junto a una orquesta en vivo. Poco después, Bad Bunny y la 'Mother Monster' se apoderaron del escenario para bailar un extracto del tema 'Baile inolvidable'.

Acompañado por decenas de bailarines, el puertorriqueño mantuvo la energía al máximo con la interpretación de 'NUEVAYoL'. "San Francisco, disfruten", gritó Bad Bunny, mientras los músicos acentuaban el ritmo vibrante sobre el escenario.

La aparición de Ricky Martin

Ver a Ricky Martin interpretar 'Lo que le pasó a Hawaii' se convirtió en el punto de mayor conexión emocional para toda la audiencia latina. Luego, Bad Bunny cantó 'El apagón' y 'Café con ron', mientras el escenario se llenaba de banderas de todo el continente americano, que el artista nombró una a una, incluyendo a Perú.

El espectáculo culminó con 'Debí tirar más fotos' en medio de una gran cantidad de bailarines que rodeaban a Bad Bunny. Sin duda alguna, el centro del estadio se transformó en una auténtica fiesta que ya quedó grabada en la memoria de todos los espectadores.

En resumen, Bad Bunny hizo historia con su show de medio tiempo en el Super Bowl 2026. La magistral presentación del cantante puertorriqueño no solo reafirmó su dominio global, sino que elevó la cultura latina a su punto más alto junto a leyendas como Lady Gaga y Ricky Martin.