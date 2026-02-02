Bad Bunny gana Álbum del Año en los Grammy 2026 y dedica su premio: "A todos los latinos en el mundo"

La música latina vivió una noche histórica en los Grammy 2026. Bad Bunny ganó el premio más grande: Álbum del Año por "Debí tirar más fotos". Con este triunfo, el cantante puertorriqueño rompió una barrera histórica: es el primer álbum totalmente en español que gana esa categoría.

Bad Bunny se lleva el premio Álbum del Año en los Grammy 2026

Bad Bunny se llevó el premio más importante de los Grammy 2026, Álbum del Año, gracias a su disco "Debí tirar más fotos". Con este reconocimiento, el artista puertorriqueño hizo historia, ya que DbTMF se convirtió en el primer álbum completamente en español en ganar esta categoría en la historia de los premios.

El momento fue tan emotivo como potente. Bad Bunny subió al escenario visiblemente emocionado y decidió hablar en español, conectando con millones de personas que seguían la ceremonia.

"Puerto Rico, créeme cuando te digo que somos mucho más grandes que 100 por 35 y no existe nada que no podamos lograr. (...) Gracias a Dios, gracias a la Academia y a todas las personas que han creído en mí durante toda mi carrera y a todos los que trabajaron en este álbum. (...) Gracias mami por parirme en Puerto Rico", dijo, provocando una ovación general.

El triunfo del cantante no fue menor. En la misma categoría competía con artistas muy fuertes del mercado internacional como Kendrick Lamar, Justin Bieber y Sabrina Carpenter. Aun así, "Debí tirar más fotos" terminó imponiéndose y marcando un antes y un después para la música en español.

Este logro también lo coloca en un lugar especial dentro de la historia latina en los Grammy. Bad Bunny es el segundo latino en ganar Álbum del Año. El primero fue Carlos Santana en el año 2000 con "Supernatural", aunque ese disco no fue grabado íntegramente en español.

Un mensaje directo para los inmigrantes y latinos

Más allá de la música, el discurso de Bad Bunny tocó fibras muy profundas. El artista aprovechó su momento para dedicar el premio a quienes han tenido que dejar su país para buscar un mejor futuro.

"Quiero dedicar este premio a todas las personas que tuvieron que dejar su tierra natal, su país, para seguir sus sueños. Para todas las personas que han perdido a un ser querido y aun así han tenido que seguir adelante y continuar con mucha fuerza. Este premio es para ustedes. Gracias por tanto amor", expresó con la voz entrecortada.

El público no dudó en aplaudir y ponerse de pie ante un mensaje que muchos sintieron como propio, sobre todo en un contexto difícil para las comunidades migrantes. Asimismo, dedicó el galardón a todos los latinos del planeta y a los artistas que previamente buscaron obtener lo que hoy recibía a través de su arte.

"A todos los latinos en el mundo entero y a todos los artistas que estuvieron antes y que merecieron estar en esta tarima recogiendo este premio. Muchas gracias", finalizó.

"ICE fuera": la frase que encendió la gala

En otro de sus discursos, cuando ganó el premio a Mejor Álbum de Música Urbana, Bad Bunny lanzó una frase que rápidamente se volvió viral. Más adelante, reforzó su mensaje con palabras claras y directas.

"Antes de agradecerle a Dios quiero decir: ¡ICE fuera!", dijo desde el escenario, generando aplausos, gritos y reacciones en redes sociales. "No somos salvajes, no somos animales, somos humanos, somos americanos también", dejando en claro su postura frente a las políticas migratorias.

Todos los premios que ganó Bad Bunny

La noche fue redonda para Bad Bunny. Sus reconocimientos confirman el gran momento que vive el artista y el impacto que tiene su música a nivel mundial, sin dejar de lado sus raíces y su identidad latina. En total, Bad Bunny se llevó tres Grammy en esta edición:

Álbum del Año : Debí tirar más fotos

: Mejor Álbum de Música Urbana : Debí tirar más fotos

: Mejor Interpretación de Música Global: "EoO"

En conclusión, Bad Bunny no solo ganó premios. Ganó historia, respeto y un lugar definitivo en los libros de la música. Con el disco "Debí tirar más fotos" completamente en español como Álbum del Año en los Grammy 2026, un mensaje fuerte y mucho sentimiento, el puertorriqueño dejó claro que la música latina ya no pide permiso: hoy manda en el mundo.