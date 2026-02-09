Patricio Quiñones brilló al bailar en el Super Bowl junto a Bad Bunny: "Por mi familia, por mi Perú"

La noche del Super Bowl 2026 quedará marcada para el Perú. Patricio "Pato" Quiñones fue parte del show de medio tiempo encabezado por Bad Bunny y se robó los aplausos al aparecer bailando en uno de los escenarios más vistos del mundo.

Patricio Quiñones bailó en el Super Bowl junto a Bad Bunny

Patricio 'Pato' Quiñones fue parte del Super Bowl 2026 encabezado por Bad Bunny. En medio de luces, música y una puesta en escena imponente, el bailarín peruano apareció en el escenario demostrando su talento en el baile y dejando en claro que el esfuerzo de años puede llevar muy lejos. Las imágenes no tardaron en viralizarse y generar orgullo entre los peruanos que siguieron el evento.

El propio 'Pato' compartió su emoción en redes sociales, donde publicó fotos y videos del show y del backstage. En una de sus publicaciones resumió lo que significó este momento para él.

"Por la cultura, por los latinos, por mi familia y por mi Perú. El mejor día de mi carrera", se lee en su publicación.

Uno de los instantes que más llamó la atención fue cuando se confirmó que Patricio no solo bailó, sino que también cargó a Bad Bunny durante una de las secuencias de ingreso al escenario. La imagen recorrió las redes y fue celebrada por el público latino, que destacó la presencia peruana en un evento histórico.

Además, el bailarín se dejó ver con la bandera del Perú en los exteriores del estadio, mostrando con orgullo su pase de ingreso al Super Bowl. Ese gesto fue muy comentado y aplaudido por seguidores que resaltaron la importancia de representar al país en un escenario internacional.

Su look tampoco pasó desapercibido. Con un polo amarillo, short de jean ancho y zapatillas blancas, 'Pato' encajó perfecto en la estética urbana del show y se movió con seguridad en cada coreografía.

Más peruanos brillando en el escenario

Patricio Quiñones no estuvo solo. Junto a él también destacaron otros bailarines peruanos que formaron parte del elenco del show de medio tiempo. Entre ellos estuvieron Eder Ávila Romero, Lu Arrospide y Kandrex Millones, quienes también dejaron el nombre del Perú en alto con su participación.

Patricio Quiñones junto a los peruanos Eder Ávila Romero, Lu Arrospide y Kandrex Millones. (Instagram)

Las imágenes de los artistas peruanos juntos generaron aún más emoción en redes sociales. Muchos usuarios destacaron que no fue solo un logro individual, sino un triunfo colectivo para el talento nacional.

Mensajes de orgullo y felicitaciones

Tras el show, las felicitaciones no se hicieron esperar. Varias figuras del espectáculo peruano comentaron las publicaciones de Patricio y celebraron su logro.

Daniela Darcourt escribió: "Lo que te admiro hermano. Orgullo nacional", mientras que DJ Peligro señaló: "Gracias por representarnos, un crack siempre". "Ya la estabas rompiendo amigo, pero llegar ahí, grandeee", comentó Luciana Fuster. Anthony Aranda comentó: "Que orgullo mi hermano, aplaudo todos tus éxitos y me hace muy feliz verte feliz sigue rompiendo y disfrutando".

Figuras de la farándula felicitan a Patricio Quiñones. (Captura de pantalla)

El público recuerda a Patricio Quiñones por su paso por programas de televisión y realities como "El Gran Show", donde ganó la final junto a su ex Milett Figueroa. Con el tiempo, él decidió enfocarse de lleno en su carrera como bailarín profesional. Esa decisión lo llevó a trabajar con artistas internacionales y a presentarse en grandes escenarios, hasta llegar al Super Bowl 2026.

Hoy, su participación junto a Bad Bunny no solo marca un antes y un después en su carrera. También se convierte en un motivo de orgullo para el Perú, que volvió a decir presente en uno de los eventos más importantes del mundo.

En conclusión, Patricio Quiñones bailó en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026 junto a Bad Bunny, siendo parte de uno de los espectáculos más vistos a nivel mundial. Su participación fue destacada por el público y se convirtió en un nuevo hito en su carrera, además de un motivo de orgullo para el Perú.