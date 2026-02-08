Edson Dávila se pronuncia tras críticas por quedarse en América Hoy: "No soy judas"

Edson Dávila decidió poner fin a las especulaciones tras permanecer en América Televisión luego de la salida de Gisela Valcárcel y parte de su equipo a Panamericana. El conductor, conocido como "Giselo", enfrentó cuestionamientos por una supuesta traición, por lo que optó por pronunciarse y aclarar los motivos de su decisión profesional.

Edson Dávila aclara su postura y descarta conflictos

Durante su visita al programa 'Reventonazo de la Chola', Edson Dávila respondió de manera directa a las bromas y comentarios que circulan en redes sociales, donde algunos usuarios lo califican como "Judas". El conductor rechazó esa etiqueta y explicó que su decisión no estuvo motivada por deslealtad, sino por una evaluación personal y profesional.

"En realidad no es así (que me llamen Judas). No es así en realidad. Yo lo veo de otra forma y creo que cualquiera que está aquí presente, como dije hace un rato, el tren pasa una sola vez. Para mí ha sido una gran oportunidad que se me ha presentado quedarme en América Televisión y yo simplemente la he aprovechado. La voy a aprovechar", sostuvo ante la consulta de Ernesto Pimentel.

Dávila reconoció que su permanencia en América generó distintas interpretaciones, sobre todo entre seguidores de Gisela Valcárcel, quienes consideraron que su salida del equipo original marcó una distancia personal. Sin embargo, el conductor negó cualquier tipo de enfrentamiento y aseguró que la relación con su exjefa terminó en buenos términos.

"Estoy muy agradecido, ojo, también quiero decirlo, aprovechando tu cámara. No tiene nada que ver porque dicen: 'Ay, me fui peleando'. Eso no es así. Yo dije: 'Gracias'. Acabó mi contrato y empecé un nuevo contrato. Así fueron las cosas", explicó, dejando en claro que su decisión se dio dentro de un marco profesional y respetuoso.

Gisela Valcárcel se pronuncia y cierra la polémica

Por su parte, Gisela Valcárcel también se refirió al tema y optó por un mensaje conciliador. Durante una visita a Iquitos a finales de enero, la empresaria televisiva fue consultada sobre su relación con los talentos que trabajaron bajo su producción, entre ellos Edson Dávila y Janet Barboza.

Lejos de alimentar rumores de distanciamiento o resentimiento, Valcárcel descartó que exista algún tipo de traición o conflicto dentro de su equipo. "Yo no creo que me hayan dado la espalda. (Si no han aceptado es) porque no han querido y han tenido una mejor oferta. Nosotros somos un equipo, pero no somos dueños de las personas. No creo que me hayan dado la espalda", afirmó.

La conductora remarcó que cada integrante tiene la libertad de decidir su futuro profesional y que las oportunidades laborales forman parte natural del medio televisivo. Sus declaraciones buscaron cerrar cualquier especulación y reafirmar que las decisiones de Edson Dávila y Janet Barboza responden a elecciones personales y profesionales.

Con estas declaraciones, Edson Dávila aclaró que su continuidad en América Televisión responde a una decisión personal asumida sin conflictos. Tanto él como Gisela Valcárcel coincidieron en que la televisión implica ciclos y cambios.