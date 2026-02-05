Shirley Arica preocupa tras aparecer internada por su delicado estado de salud: "No es nada fácil"

Shirley Arica es una artista que siempre ha estado en medio de al farándula en escándalos y salidas en centros nocturnos. Ahora, la joven ha realizado una pausa de sus actividades debido a su delicado estado de salud.

¿Qué le pasó a Shirley Arica?

A través de sus redes sociales, la exmodelo Shirley Arica sorprendió a sus seguidores tras compartir un curioso mensaje. La joven que normalmente comparte salidas y trabajos personales, ahora reveló que está delicada de salud por un descuido suyo.

"No soy de mostrar cosas tan privadas de mi vida, pero si fiel creyente que cuando es, es !! y pues Dios me bajo el dedo y me mando esta prueba, para darme cuenta de mis descuidos, de mis a mi no me va a pasar, de mis decisiones, de valorar mi salud", expresó.

Es así como la joven reveló sentirse muy angustiada por estar tantos días internada y aún sin una fecha de su salida. Además, decidió expresar sus respetos a aquellos que vienen luchando por su vida y afirma que volverá con más fuerza aún.

"Nunca había estado tanto tiempo en la clínica de verdad mil respetos a todas esas personas que día a día vienen luchando por su vida. Realmente admirable. No es nada fácil con lo que me toca lidiar ahora, solo tener paciencia (algo que no me caracteriza). No tengo fecha de salida aún y eso es frustrante saben. Pero sé que regresaré recargada de energía, y con todo... por esas cosas fortuitas de la vida", señaló.

¡PRONTO VUELVE!

Entre una de sus proyectos personales está su podcast que lanza semanalmente donde conversa con diferentes figuras de la televisión. Por ello, señaló que en esta ocasión no le será posible lanzar un nuevo capítulo, pero la próxima semana estará con más fuerza.

"Este domingo no podré lanzar capítulo de "SHIRLEY ARICA IN THE HOUSE " y para todos mis INDOMABLES que me escribieron se que se la pasaron increíble. El otro miércoles prometo vernos porque los miércoles son nuestros!!!! Dios quiera y así sea", agregó la joven finalmente en su publicación con algunas imágenes de su internamiento.

De esta manera, Shirley Arica ha contado que se encuentra internada en la clínica por su delicado estado de salud por haberse descuidado aparentemente. Aún así decidió no dar más detalles de lo sucedido y no reveló que mal padece, pero aseguró que la próxima semana estará regresando con fuerza.