Carlos Orozco reacciona al debut de María Pía Copello en programa de streaming: "Internet 1, televisión 0"

El reciente estreno de María Pía Copello en la plataforma de streaming generó un terremoto de comentarios en redes sociales, pero ninguno tan contundente como el de Carlos Orozco. El líder de 'La Roro Network' reaccionó al debut de 'Sin más que decir', el nuevo programa del canal digital '+QTV'.

¿Carlos Orozco se burló del estreno de María Pía?

El conductor de 'Ouke', Carlos Orozco, se pronunció tras el debut de 'Sin más que decir' en el canal de YouTube de María Pía Copello, '+QTV'. El comunicador lanzó comentarios irónicos debido a la controversia por las cifras de audiencia registradas durante la transmisión en vivo de la presentadora.

Con una mezcla de humor y convicción, Carlos Orozco inició su espacio afirmando que "triunfó el internet", frase que marcó el tono de la conversación tras el estreno de 'Sin más que decir'. Pese a la fuerte inversión y el imponente set del nuevo proyecto de María Pía Copello, la audiencia no habría abandonado los programas digitales ya posicionados en el streaming peruano.

"Lo dijo Hugo Lezama, Curwen y Jorge Luna: triunfó el internet. Qué curioso, se ha armado casi un bloque", expresó Carlos Orozco al destacar el respaldo de estos creadores de contenido hacia dicha postura.

@rkt696 Carlos Orozco habla del stream de María Pía Copello. ♬ sonido original - rkt696

Más allá de la fuerte competencia en el streaming peruano, 'Ouke' sigue demostrando por qué es uno de los favoritos del público joven. Con un set dinámico y una constante interacción con su comunidad, el programa se ha posicionado como el nuevo estándar que busca la audiencia: autenticidad, dinamismo y menos televisión tradicional.

María Pía Copello sobre uso de bots

El salto de la televisión al mundo del streaming no ha sido un camino fácil para María Pía Copello. La conductora estrenó el programa 'Sin más que decir', junto a Daniela Darcourt, Flavia López, Diego Rivera, Israel Dreyfus y Dafonseka, en su canal de YouTube '+QTV'.

El estreno del programa fue polémico luego de que miles de usuarios en redes sociales cuestionaran el repentino y masivo incremento de dispositivos conectados durante la transmisión en vivo. Ante ello, María Pía Copello enfrentó las críticas y cuestionó lo sucedido.

"Nosotros estábamos cerca de 20 mil conectados de manera orgánica viendo el programa y, en un minuto, saltó a 30 mil y, al siguiente, a 45 mil", señaló.

María Pía Copello señaló que lo que buscan es generar una "bandera roja" para advertir a las marcas sobre una supuesta irregularidad en la audiencia. En ese sentido, negó categóricamente el uso de bots y afirmó que no han utilizado absolutamente ningún tipo de mecanismo artificial.

En resumen, Carlos Orozco reaccionó al estreno de 'Sin más que decir', el proyecto de María Pía Copello, asegurando que el internet le ganó a la televisión. Con esta mordaz comparación, el comunicador sostuvo que la audiencia sigue prefiriendo los programas de streaming ya posicionados, pese a la fuerte inversión de figuras de la televisión.