RADIO KARIBEÑA EN VIVO
El novio de Leslie Shaw rompe su silencio tras pelea con César BK: "No hubo agresión de ningún tipo"

Después de la denuncia de César BK, 'El Prefe' decidió romper su silencio sobre las acusaciones en su contra y así respondió en exclusiva para Karibeña Espectáculos.

El novio de Leslie Shaw rompe su silencio tras pelea con César BK
El novio de Leslie Shaw rompe su silencio tras pelea con César BK (Composición Karibeña)
05/02/2026

Hace unas semanas, César BK denunció a Leslie Shaw y su novio 'El Prefe' por agresión en una comisaría tras encontrarse con ellos en un evento de grabación. Es así como la cantante minimizó el hecho, pero ahora su prometido salió a contar lo que habría sucedido. 

¿Qué contó 'El Prefe'?

En una entrevista exclusiva para Karibeña Espectáculos, 'El Prefe' salió a declarar finalmente sobre la denuncia que puso César BK en su contra y Leslie Shaw. El artista fue consultado sobre lo sucedido en aquel lugar donde ambos se encontraron por un evento

"Del conflicto no te puedo hablar mucho porque la otra parte ha llevado las cosas a los tribunales y ya mi abogado se va encargar del resto. De lo demás todo tranquilo, se han dicho muchas cosas que no son, pero estamos tranquilos esperando la cita", expresó en un inicio en la entrevista. 

Cómo lo reveló, el novio de Leslie Shaw señala que su abogado se encarga de todo lo sucedido ya que pasó a temas legales, pero afirma que no agredió al cantante peruano, pero que sí tuvieron una conversación acalorada por el problema que tiene con la 'Barbie de la Cumbia'. 

"Yo te puedo asegurar que las amenazas no hubo en ningún tipo, simplemente fue una conversación que yo tuve con él, me salió con una actitud un poco agrandada que en su momento escaló, pero no hubo agresión de ningún tipo", añadió en la conversación con la comunicadora. 

César BK cuenta que lo agredieron

A través de un video publicado en sus redes sociales, César BK salió a exponer que sufrió de una agresión física y verbal de parte del novio de Shaw. Según lo que relató, 'El Prefe' le lanzó un golpe cuando se encontraron en un lugar. 

En el video se puede ver como el cantante grabó a la cantante Leslie Shaw reclamándole a lo lejos y a su novio burlándose de los hechos, mientras que él le reclamaba tras ser agredido. Según cuenta el artista, el lugar contaría con cámaras de seguridad que grabaron todo y además, de testigos presentes. 

De esta manera, César BK ya puso la denuncia sobre la agresión que sufrió en aquel lugar. Por su parte, el novio de Leslie Shaw señaló que tomo su caso se está encargando su abogado, pero negó haber realizado algún tipo de agresión en contra del cantante de cumbia que lo denunció. 

