Miguel Arce se quiebra en vivo tras recordar a su padre que falleció: "El dolor más fuerte de la vida"

El exchico reality Miguel Arce se ha lanzado como el nuevo conductor del programa 'Esto sí es amor' junto a Suheyn Cipriani. Es así como tocaron el tema sobre vivir el duelo de perder a alguien, donde recordó cuando perdió a su padre no hace mucho.

Miguel Arce conmovido hasta las lágrimas

Durante el programa, la especialista estuvo hablando sobre cómo se debe llevar un duelo para superar la pérdida de un familiar o ser querido. Ante esto, las palabras llegaron fuertemente al corazón de Miguel Arce, quien perdió a su padre hace un tiempo atrás.

"Es algo que todos vivimos, yo sé que es el ciclo de la vida, pero cuando llega es duro y tenemos que seguir adelante porque allá arriba es lo que van a querer, que seamos fuertes, que lo celebremos, que lo recordemos con una sonrisa, no con lágrimas en los ojos. Con la oportunidad de tenerlos a nuestro lado por el tiempo que duraron", expresó.

En otro momento, también decidió mandar un consejo a sus televidentes señalando que siempre digan que aman a sus seres queridos porque uno nunca sabe cuando los verá por última vez, como le sucedió.

"Si ustedes tienen a sus papis y sus mamis vivos, sus abuelitas, no se vayan a acostar sin decirles lo mucho que los aman. Es importantísimo, no cuesta nada. No se lo deseo a nadie, pero si pasa algo te irás con el consuelo de haberle dicho lo mucho que lo amabas, eso reconforta el alma. A todos nos ha tocado pasar el dolor más fuerte de la vida", dijo.

¿Cómo falleció su padre?

En el mismo programa, llegó uno de los participantes donde contó que perdió a su ser querido a una corta edad y fue así como Miguel Arce contó que pasó por lo mismo, pero cuando tenía 40 años. El exchico reality reveló que su padre solo se quedó dormido y sufrió un infarto del corazón, y ya no despertó. Así mismo, contó que la noche anterior habló con él y ya no pudo despedirse más.

De esta manera, Miguel Arce se sintió muy conmovido por la historia que contó el invitado al programa y al hablar sobre como llevar el duelo, no pudo evitar botar algunas lágrimas siendo consolado por Suheyn Cipriani. El conductor de televisión reveló que la pérdida de su padre es un momento muy duro que vivió, pero que lo quiere recordar con alegría.