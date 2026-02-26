¡Momentos tensos! César Bk estuvo con Leslie Shaw y 'El Prefe' en audiencia tras denuncia por agresión

Como se recuerda, hace unas semanas atrás César BK denunció a el novio de Leslie Shaw por haberlo agredido con un golpe en un evento. Ahora, todos se vieron frente a frente en una audiencia.

Una audiencia muy tensa

El programa 'Amor y Fuego' captó el momento en que César BK ingresó a la Prefectura de Villa El Salvador, donde también estaba Leslie Shaw y 'El Prefe'. Esta primera audiencia fue para hablar sobre al denuncia que puso el cantante contra la 'Barbie de la Cumbia' y su novio.

Durante varios momentos, se veía que la situación era muy tensa dentro de la sala. Fue entonces, cuando el programa llegó a alcanzar una parte de la conversación donde César BK se escuchaba muy alterado.

"¿Qué has estudiado? Tengo una carrera, te lo digo en tu cara", se le escucha decir a César BK; mientras la jueza dice: "Señor...por favor bajemos la revoluciones, le bajamos dos. A ver, señores, por favor, ustedes no pueden intervenir en nada".

Después de la audiencia, César BK decidió declarar ante la prensa donde señala que Shaw y su novio estarían dando distintas versiones sobre lo que pasó, pero que él contaría con varias pruebas.

"Hay gente que sabe mentir y se le sale por los poros (...) pero el pez por la boca muere; cuando hablan mucho, luego se olvidan las cosas; aquí en el USB tenemos más pruebas", expresó.

César BK quiere disculpas públicas de Leslie Shaw y 'El Prefe'

En otro momento, el abogado de Leslie Shaw señaló que el cantante urbano estaría pidiendo que sus patrocinados se disculpen de manera pública, pero que aún estarían en la etapa de reconciliación. Ante esto, César señala que no sería así.

"Él ha solicitado que las disculpas sean públicas, pero estamos dentro de un procedimiento que estamos en etapa de reconciliación", expresó, pero el intérprete César BK afirma que los denunciantes no desean disculparse: "Le dije: pídeme disculpas públicas tanto tú como él y no quisieron. No quiero show. Yo me voy hasta las últimas".

De esta manera, en la audiencia habrían estado muy tensos que se escucharon un tono un poco alto que la jueza tuvo que parar. Ahora, César BK señala que como Leslie Shaw y 'El Prefe' no desean disculparse de manera pública, avanzaría hasta las últimas y presentaría sus pruebas en los próximos días donde se revelaría la agresión que sufrió de parte de ellos.