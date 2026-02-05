Pamela López manda carta notarial a Dayron Martín tras confesar amorío: "Exijo rectificación inmediata"

Hace unos días, Dayron Martín confirmó que mantuvo una relación ocasional con Pamela López cuando aún estaba Anelhí Arias. Es así como la influencer decidió actuar de manera rápida y pide al cantante de salsa que se rectifique.

¿Dayron Martín tendrá que rectificarse?

El programa 'Amor y Fuego' reveló que tras las declaraciones de Dayron Martín confirmando que engañó a Anelhí Arias con Pamela López en el 2009 por casi dos años. Es así como ahora la expareja de Christian Cueva decidió actuar de manera legal mandando inicialmente una carta notarial contra el salsero para que se rectifique.

"Por medio de la presente, me dirijo a usted para exigirle la rectificación inmediata de las afirmaciones que ha venido realizando ante terceros y en el programa 'Amor y Fuego' (...) sosteniendo de esta manera que entre nosotros hubo una supuesta relación sentimental", se menciona en el documento que se envió el pasado 4 de febrero.

Así mismo, la influencer deja en claro que las declaraciones dada por Dayron no serían ciertas y que nunca tuvieron un vínculo sentimental, tal y como lo señaló en el programa en vivo. Señalando así que estarían dañando su reputación de manera pública que afectaría gravemente a su honor.

"Al respecto, dicha afirmación es falsa, toda vez que nunca ha existido vínculo sentimental ni relación alguna entre su persona y la suscrita. En consecuencia, tales afirmaciones carecen de sustento fáctico y afectan directamente mi honor, buena reputación e imagen personal", agregó.

Pamela López pide rectificación

En el documento señalado realizado por Pamela López, Dayron Martín tendría 72 horas desde que recibió la carta notarial para rectificarse públicamente ante los medios de televisión. Así mismo, no tendrá que referirse nuevamente a la influencer con comentarios o insinuaciones que los puedan vincular.

"En tal sentido, le requiero de manera expresa que rectifique públicamente en un plazo máximo de 72 horas por los mismos medios que difundió dicha versión, absteniéndose de hacer comentarios o insinuaciones que me vinculen sentimentalmente con usted", se expresa en el documento compartido en el programa de espectáculos.

De esta manera, Pamela López estaría decidida a seguir negando que haya tenido algún tipo de vínculo con Dayron Martín en el pasado. Además, señala que el salsero tendrá que rectificarse de todas las declaraciones que ha dado sobre ella en los medios de televisión en un plazo no menor a 72 horas, ni volver a comentar sobre el tema.